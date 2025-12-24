La Nochebuena une al PP, Vox, PSOE e IU en Toledo para brindar y tomar migas con Policía Local y Bomberos

Juanjo Alcalde, Noelia de la Cruz, Inés Cañizares y Txema Fernández, junto al coordinador de Emergencias y el policía Antonio Sánchez Palencia.

Como manda la tradición, la Corporación municipal del Ayuntamiento de Toledo se ha desplazado esta mañana a las dependencias de la Policía Local y el parque de Bomberos para reconocer la dedicación de quienes, en fechas tan familiares, permanecen de guardia para garantizar la seguridad de todos.

En un ambiente de cordialidad, los ediles han compartido en el cuartel un aperitivo de ibéricos y el imprescindible mazapán toledano con un brindis como símbolo del respaldo institucional a los servicios de emergencia. Después, la comitiva se ha trasladado al parque de bomberos para degustar las tradicionales migas navideñas.

Este agradecimiento ha cobrado un sentido especial tras la intervención esta mañana de ambos cuerpos en el incendio de una vivienda ocupada en el Casco Histórico, originado por una estufa en las inmediaciones de la plaza de la Bellota, que se ha saldado sin heridos graves pero ha obligado al desalojo del inmueble.

Foto de familia en el parque de Bomberos de Toledo.

Reunión en el cuartel de la Policía Local.

La vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha encabezado la representación municipal en ausencia del alcalde, Carlos Velázquez. En un paréntesis de la habitual discrepancia política, la edil ha estado acompañada por una amplia representación de todos los grupos, incluyendo a los ediles Iñaki Jiménez y Juanjo Alcalde por el Partido Popular, y Juan Marín y Daniel Morcillo por parte de Vox.

Las tradicionales migas navideñas de los bomberos.

La oposición también ha estado presente en este gesto de unidad. El concejal de Izquierda Unida, Txema Fernández, se ha sumado al brindis junto a una numerosa representación del Grupo Municipal Socialista, integrada por Noelia de la Cruz, Laura Villacañas, Ana Abellán, Nuria Garrido, Pablo García, Marta Medina y José Carlos Vega.

Todos ellos, junto al coordinador de Emergencias Valentín del Hierro, han coincidido en desear una Nochebuena tranquila a los empleados municipales, confiando en que este clima se proyecte al trabajo diario en el Consistorio.