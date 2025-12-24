Precintado tras un incendio un edificio okupado por varias familias en Toledo: adultos y niños vivían con "insalubridad"

Vivienda de la Travesía del Barco, en la zona de La Bellota en Toledo.

El incendio de una estufa en una vivienda ocupada por varias familias ha obligado a desalojar el edificio ubicado en la Travesía del Barco del Casco Histórico de Toledo. Según ha informado el servicio de emergencias 112 a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 7:56 horas, movilizando un amplio dispositivo en las inmediaciones de la Plaza de la Bellota.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha confirmado que el foco se ha situado en el primer piso del número 14. Fuentes de los Bomberos de Toledo precisan que la causa ha sido una sobrecarga eléctrica provocada por una estufa.

El incendio ha sido atajado con rapidez por los efectivos de extinción. Según han detallado fuentes de los bomberos, no ha sido necesario realizar ninguna labor de evacuación ni rescate, ya que las siete u ocho personas que habitaban el inmueble, entre ellas un niño de unos dos años, ya se encontraban fuera, en la calle, a su llegada.

Los bomberos han descrito que el fuego se ha desatado en una de las habitaciones, donde todos los colchones se encontraban colocados en el suelo.

Desde el Ayuntamiento de Toledo han subrayado que en el edificio residían varias familias, incluidos niños pequeños y una mujer embarazada, en condiciones de "insalubridad".

En cuanto al balance de afectados, el 112 confirma que un hombre ha resultado afectado por inhalación leve de humo; tras rechazar la ambulancia en el lugar, se ha trasladado por sus propios medios a un centro médico.

Respecto a la información inicial del 112 sobre un bebé custodiado, parece que se trata del niño de unos dos años que han encontrado los bomberos en el exterior del inmueble a su llegada.

Sobre el destino de los residentes, el 112 ha informado, citando a la Policía Local, que los cuatro miembros de la familia que habitaba la vivienda han sido trasladados a un hostal.

Tras sofocar las llamas, que también han afectado a dos viviendas colindantes según datos del 112, los bomberos han evaluado la estructura.

Ante el riesgo de un posible derrumbe, la Policía Local ha procedido al precinto total del edificio.