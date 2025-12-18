El lujoso hotel que eligió el Real Madrid en su visita copera a Talavera de la Reina: desde 80 € la noche

Jugadores del Real Madrid en su llega a Talavera de la Reina y el hotel donde se hospedaron.

El Real Madrid de Xabi Alonso volvió a sufrir, esta vez contra el CF Talavera en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los blancos se impusieron por 2-3 en un partido vibrante en el estadio El Prado que dejó un gran sabor de boca a los miles de aficionados talaveranos que no quisieron perderse este enfrentamiento histórico.

En su visita a Talavera de la Reina, el conjunto merengue se decantó por uno de los alojamientos más exclusivos de la ciudad de la cerámica para su concentración previa al encuentro: El Hotel Be Live Center Talavera.

Este establecimiento de cuatro estrellas es la gran referencia hotelera en la zona para viajeros de ocio, negocios y, ahora, también para equipos deportivos de élite. Situado en la avenida de Toledo, a pocos metros del casco histórico, ofrece nada más y nada menos que 103 habitaciones de estética moderna y minimalista, aunque no admiten mascotas.

Entrada principal del Hotel Be Live Center Talavera. Be Live Hotels

Uno de los grandes atractivos del Be Live City Center Talavera es la relación calidad-precio. Las estancias comunes se pueden reservar en torno a los 70-80 euros la noche en fechas habituales, siempre en función de la demanda y la época del año. Las más de 100 habitaciones están equipadas con climatización individual, baño completo y televisión.

Una de las plantas principales cuenta con diversos salones de reuniones y banquetes para bodas o eventos empresariales. Su sistema efectivo en la gestión ambiental le ha propiciado la certificación ISO 14001.

Una de las habitaciones del Be Live City Center Talavera.

En cuanto a gastronomía, los clientes comienzan el día con un completo desayuno bufé. Además, en su propio restaurante disponen de un almuerzo tipo menú del día, incluido en la media pensión, con opciones aptas para vegetarianos y celíacos bajo petición previa.

Esto no es todo, la cafetería 'Lobby Bar' está abierta prácticamente todo el día. En su larga barra de acero se sirven cafés, copas y una selección de tapas tradicionales de la zona.

Restaurante del Hotel Be Live Center Talavera. Be Live Hotels

A escasos kilómetros, se encuentra Palomarejos Golf, un campo de 18 hoyos y 5 grandes lagos en una finca de 72 hectáreas a orillas del río Tajo. Todo ello, convierte al Hotel Be Live Center Talavera en uno de los mejores alojamientos de la ciudad, siendo la opción por la que se decantó el Real Madrid en una noche histórica de Copa del Rey en Talavera de la Reina.