El PP clama por elecciones y exige a Page que retire su apoyo a Sánchez: "El sanchismo es la propia corrupción"

Paco Núñez, Carmen Fúnez y Carlos Velázquez han participado en la comida de Navidad del PP provincial de Toledo.

"El sanchismo es la propia corrupción". Con esta contundente frase, la secretaria de Organización nacional del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha arremetido con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez durante la comida de Navidad del PP de Toledo.

Ante más de 500 personas, la cúpula regional y provincial del partido, encabezada por el presidente autonómico, Paco Núñez, y el presidente del PP de Toledo, Carlos Velázquez, coincidieron en calificar el momento político actual como "crucial".

Los dirigentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha reclamaron la convocatoria urgente de elecciones generales, señalando directamente al presidente autonómico, Emiliano García-Page, como la persona clave para desbloquear la situación.

Paco Núñez en su intervención este domingo en Toledo.

El presidente Paco Núñez ha comenzado su intervención asegurando que España vive un "momento crucial de la historia democrática" y un "momento muy complicado". Núñez ha señalado el sentir de la ciudadanía: "Allí donde vayas, todo el mundo te habla con bochorno y vergüenza ajena de lo que está sucediendo" en el país.

Entre los hechos que suscitan esta indignación, Núñez ha citado las "detenciones y envíos a prisión de altos cargos de manera permanente" y los "casos de acoso a compañeras".

Sin embargo, el eje central de su discurso ha sido el emplazamiento directo a Page. "La gente está clamando porque haya urnas y elecciones generales cuanto antes", ha afirmado Núñez, antes de reiterar su petición a Page para que "retire su apoyo a Sánchez".

El líder popular castellano-manchego ha criticado la falta de coherencia en las posturas del presidente autonómico, advirtiendo que "de nada sirve titulares si es el PSOE de CLM quien está manteniendo en el poder a Sánchez". "Qué se lo plantee Page. Todos los castellanomanchegos quieren elecciones y Page puede provocarlas", ha concluido.

Fúnez y Velázquez.

Por su parte, la secretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha dibujado un panorama sombrío al describir la pasada como una "semana absolutamente negra" para la sociedad española. Fúnez ha afirmado que "no estamos ante un gobierno acorralado por la corrupción, sino que el sanchismo es la propia corrupción y llegó al Gobierno de España".

La dirigente nacional ha recordado la obligación del PP de exigir explicaciones ante unos hechos "absolutamente anómalos en una democracia" y ha criticado la postura del presidente del Gobierno. "Pedro Sánchez está escondido y liderando un gobierno a la fuga que se niega a dar explicaciones en sede parlamentaria". Ha exigido que el presidente dé la cara "en un pleno extraordinario" tras las "redadas en el Ministerio de Hacienda, de Transición Ecológica, en la SEPI o en Correos".

La comida se ha celebrado en el Hotel Beatriz de Toledo.

Respecto a los casos de acoso sexual, Fúnez ha manifestado que deben "indignar" y ha señalado que "no caben silencios, se debe denunciar". Ha lamentado que "el PSOE y Moncloa lo conocían y lo callaban", acusándolos de haber "tapado esos casos para proteger a Sánchez y a sus hombres".

Finalmente, ha interpelado a la "izquierda honesta en este país" para que actúe con "hechos y actuaciones contundentes" y ha reiterado la petición de elecciones ya, pues "fueron PNV o Junts los que decidieron estar al otro lado del muro levantado por Pedro Sánchez".