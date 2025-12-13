Venden en un pueblo de Toledo parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado ha dejado parte de su primer premio en la localidad toledana de Ocaña.

Concretamente, el 16.149, premiado con 600.000 euros al número y 60.000 euros al décimo, ha sido vendido en la administración número 1 del municipio, situada en la avenida del Parque.

Sin embargo, Ocaña no ha sido el único lugar al que la suerte ha visitado este sábado. Según ha informado en un comunicado Loterías y Apuestas del Estado, este premio se ha consignado en otras once administraciones: tres de El Puerto de Santa María (Cádiz) y una en la localidad de Vallealto, también en Cádiz; dos de Valencia, en la capital y Aielo de Malferit; así como en Fuentes de Andalucía (Sevilla); El Algar (Murcia); Sant Feliu de Codines (Barcelona); Jaén y Madrid.



En cuanto al segundo premio, ha recaído en el 54.299 y ha sido consignado en la localidad vizcaína de Barakaldo.



Los reintegros han ido a parar a los números 9, 5 y 7.