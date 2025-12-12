Toledo pasará a tener 5 oficinas de turismo presenciales, 2 más que ahora, y 12 puntos de promoción virtuales en 2026

Imagen de archivo de la oficina del AVE, que reabrirá sus puertas a principios de 2026.

Toledo potenciará significativamente su infraestructura de atención al visitante en 2026 mediante cinco oficinas de turismo presenciales, dos más que las actuales, y 12 puntos virtuales de información y promoción. Esta estrategia, que busca ofrecer el "mejor servicio" a los cerca de tres millones de turistas anuales, se desarrollará en coordinación interadministrativa. El Ayuntamiento gestionará tres de estas sedes, la Diputación Provincial una, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la quinta.

Según ha avanzado a este medio el concejal de Turismo, José Manuel Velasco, el impulso en esta materia es clave para la ciudad. El edil enfatiza que la mejora de la acogida debe ir de la mano con el "equilibrio con la pervivencia del barrio" y la "convivencia vecinal" en el Casco Histórico, en línea con la reciente aprobación de la ordenanza municipal de turismo que entrará en vigor el 1 de enero.

El Consistorio será el encargado de la reapertura de la oficina en la estación del AVE, en el barrio de Santa Bárbara, propiedad de Renfe. Esta sede, que cesó su actividad durante la pandemia, volverá a operar tras la firma de un nuevo contrato de alquiler, con la intención de reabriría lo antes posible el próximo año, previsiblemente en enero.

La puesta en marcha de esta oficina se logrará gracias a un convenio de colaboración con la Diputación Provincial, que aportará seis empleados especializados en patrimonio y turismo, seleccionados tras un reciente concurso público. Se prevé una pequeña adecuación del espacio, para la cual el presupuesto municipal de 2026 ya contempla una partida específica, así como para el alquiler.

La atención será de mañana y tarde durante toda la semana. No obstante, en temporada baja, podría concentrarse en horario matutino, un detalle aún por definir.

Además, el Ayuntamiento mantendrá la gestión de la oficina ubicada en el parque de La Vega, actualmente en uso temporal por la Diputación debido a obras en sus dependencias habituales en el palacio provincial. Será también gracias al mismo acuerdo de cesión de personal antes mencionado.

Las otras sedes presenciales se mantendrán. La Junta de Comunidades conservará su oficina en la Mezquita de Tornerías y el Ayuntamiento seguirá a cargo de la de Arquillos, situada en la planta baja de las Casas Consistoriales.

Unificación de imagen promocional

El concejal Velasco ha agradecido la implicación de las otras administraciones, destacando el papel de Toledo como la joya turística de la región. Para optimizar el servicio, las tres instituciones están trabajando de forma coordinada para "unificar el merchandising y el material promocional" que se distribuirá en todas las oficinas. El objetivo es "formalizar" esta coordinación ya existente.

Como complemento a las sedes físicas, el Consistorio instalará 12 pantallas táctiles informativas que funcionarán como oficinas virtuales de turismo con información turística y cultural.

Estos puntos estarán distribuidos en lugares estratégicos, como la estación del AVE, la Ronda del Granadal, actualmente en reforma, y la plaza del Ayuntamiento, entre otras ubicaciones. Este proyecto, financiado con fondos europeos, busca avanzar en "la transformación digital, las nuevas tecnologías y la accesibilidad", permitiendo al visitante acceder a la información de forma rápida y sin necesidad de acudir a las "dependencias físicas".

El esfuerzo de impulso se respalda con un aumento en el presupuesto de Turismo para 2026. La partida pasará de los 475.000 euros de este ejercicio, destinados a promoción, actividades, eventos y ferias, a 628.000 euros el próximo año, lo que representa un incremento del 32 %, en total cerca de 200.000 euros.

Este jueves, la Junta de Gobierno Local formalizó el último trámite de liquidación y extinción del Patronato Municipal de Turismo, integrando todo su personal y presupuesto en la estructura del Ayuntamiento.