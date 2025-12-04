Toledo dedica una plaza de la Escuela de Educación Física a la karateca Sandra Sánchez: "La mejor de la historia"

El Ayuntamiento de Toledo ha dedicado una plaza de la Escuela Central de Educación Física a la campeona olímpica y doble campeona mundial de kárate Sandra Sánchez. Un reconocimiento que llega enmarcado en las acciones que se están llevando a cabo en la capital como Ciudad Europea del Deporte 2025.

La talaverana ha descubierto la placa que da su nombre a esta plaza del complejo deportivo, situada junto a un mural en la que se ha plasmado su imagen compitiendo.

Acompañada por el alcalde, Carlos Velázquez, y por concejales de la Corporación municipal, familiares y su esposo y entrenador Jesús del Moral, ha presenciado una exhibición de niños karatecas en el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas.

Velázquez ha asegurado que este jueves es "un día muy especial para la ciudad porque ha contado con la presencia de la mejor karateca del mundo y de la historia".

"Tiene un oro olímpico, dos campeonatos del mundo y una infinidad de medallas, trofeos y éxitos. Es un ejemplo para los niños que están empezando a practicar deporte, porque si tenemos un sueño tenemos que pelear por conseguirlo", ha afirmado el regidor.

Exhibición de kárate. Foto: Ayuntamiento de Toledo.

Cabe recordar que Sandra Sánchez es la tercera deportista a la que se dedica un espacio en la Escuela Central de Educación Física de Toledo, tras el campeón del mundo de peso pluma de la UFC de artes marciales mixtas, Ilia Topuria, y la campeona del mundo y medalla de plata olímpica de gimnasia rítmica, Lourdes Mohedano.

"Sueños cumplidos"

Por su parte, Sandra Sánchez ha asegurado que si cuando empezó a practicar el kárate a los cuatro o cinco años le hubieran dicho que le iban a pasar las cosas que le han pasado, probablemente "no se lo hubiera creído".

"Aquella niña nunca dejó de soñar e ir cada día a entrenar para intentar ser un poquito mejor que ayer. Tuvo que caerse muchas veces y volver a levantarse. Esa niña consiguió cumplir tantos sueños, que muchas veces no puedo creer que todo lo que me está pasando sea una realidad", ha afirmado.

Firma de Sandra Sánchez. Foto: Ayuntamiento de Toledo.

La karateca ha puesto en valor la importancia del apoyo de su familia y de "unos padres que te lleven cada día a competiciones, a cualquier lugar y a cualquier hora".

Asimismo, se ha comprometido a volver a la plaza que desde este jueves lleva su nombre para hacer una exhibición y transmitir "toda la fuerza y toda la energía que se siente practicando kárate".