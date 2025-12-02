La ORA municipal deja 850.000 € al Ayuntamiento de Talavera: renovarán 54 parquímetros y repintarán las señales

Portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, en rueda de prensa. Ayuntamiento Talavera de la Reina

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha ingresado hasta la fecha 850.000 euros como resultado de la municipalización de la ORA, conocida popularmente como zona azul, según ha informado el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso.

El portavoz ha destacado que esta cifra, que incluye los ingresos de noviembre, cumple con las previsiones del consistorio y la ha calificado como "un acierto del equipo de Gobierno".

García-Barroso ha añadido que queda por cerrar el año y confía en que los datos de diciembre "consoliden esas buenas cifras".

El Ayuntamiento tiene previsto renovar los 54 parquímetros de la ciudad y llevar a cabo el repintado de toda la señalización de la zona azul, que se realizará por etapas y fases.

Consolidación

Según García-Barroso, estas medidas buscan consolidar un servicio imprescindible para la ciudadanía, que facilita la movilidad y la circulación especialmente en áreas con mayor densidad de tráfico, como el acceso al Casco Histórico.

La municipalización de la ORA también ha permitido preservar los caudales públicos de la hacienda municipal, pasando de los ingresos de apenas 50.000 euros con el anterior equipo de Gobierno a casi un millón de euros que corresponden al Ayuntamiento, así lo ha indicado García-Barroso.

Además, ha subrayado que estos ingresos refuerzan la capacidad del consistorio para gestionar los recursos públicos y ofrecer servicios más eficientes a los vecinos de Talavera de la Reina.