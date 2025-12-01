Transportes licita las obras del tercer carril de la carretera TO-23 de Toledo con una inversión de 6 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde a la licitación de las obras para la construcción de un tercer carril en la carretera TO-23 de Toledo, que conecta los barrios de Santa Bárbara y el Polígono. Tiene un presupuesto de 5,89 millones de euros y busca evitar los importantes atascos en esta zona de la ciudad. El contrato incluye la reordenación y mejora del enlace entre la autovía A-42 (a la altura de su kilómetro 73) y la propia carretera TO-23. El anuncio oficial de licitación se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha anunciado la noticia a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. "El Ministerio de Transportes aprueba la licitación de las obras para el tercer carril en la carretera TO-23 entre Santa Bárbara y el Polígono en Toledo", ha escrito.

La socialista ha destacado que la actuación contempla la construcción de "terceros carriles en las dos márgenes de la TO-23", por lo que el vial contará con "dos calzadas separadas y dos carriles por sentido" para conseguir "una circulación más ágil y segura para miles de personas cada día".

La información llega tras años de anuncios frustrados tras el compromiso de ejecución de 2021, el último de ellos hace dos años, cuando el Ministerio informaba de la aprobación definitiva de la creación del tercer carril por cuatro millones de euros, con el objetivo de solucionar un punto negro de atascos diarios en la capital de Castilla-La Mancha.

El objeto principal de la actuación ya puesta en marcha es la ampliación de la capacidad y reordenación de accesos en el tramo citado con la consiguiente mejora del nivel de servicio, según ha informado Transportes en nota de prensa.

Esta actuación incluye la remodelación del enlace existente entre la autovía A-42 y la TO-23, pasando de uno a dos carriles, y se construirán terceros carriles en ambas márgenes de la TO-23 entre el kilómetro 0 y el 2,100. Este tramo pasará de tener dos calzadas separadas con tres carriles cada una.

Asimismo, se reordenarán los accesos a la TO-23 en el enlace con la calle Río Arlés mediante la eliminación de la conexión actual de la calle Río Jarama, intercalando una glorieta que distribuirá los tráficos hacia el resto del polígono industrial y mediante una nueva conexión hacia la TO-23, que se convertirá en el tercer carril en sentido Toledo.

En sentido contrario se duplicará el ramal de acceso a la glorieta superior del enlace entre la TO-23 y la calle Río Arlés, que conecta con la zona urbana y comercial del polígono de Santa María de Benquerencia, dotando al carril derecho de este ramal de conexión directa con dicha calle, sin tener que pasar por la citada glorieta superior.

Drenaje contra las lluvias e iluminación

También se acometerá una obra de drenaje transversal, pendiente en la zona, cuya necesidad se ha puesto de manifiesto en las lluvias intensas acaecidas en los últimos años.

Las obras se completan con la iluminación del enlace con la A-42 y del tramo de TO-23 afectado, así como con la reposición de la señalización horizontal, vertical, balizamiento y defensas, además de las soluciones al tráfico durante las obras y de la gestión medioambiental de los residuos resultantes.

Inversiones en la provincia

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 213,25 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Toledo y que genera un "impulso significativo" para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente

El Ministerio trabaja para mejorar las carreteras de la región y, en este sentido, sigue avanzando con la licitación por 17,8 millones de euros (IVA incluido) de un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Toledo o con la licitación por 27 millones de euros autorizada por el Gobierno en Consejo de Ministros para la conservación de 138 kilómetros en Toledo.

También se han realizado obras de acondicionamiento e integración urbana de la carretera TO-23 en el polígono industrial de Santa María de Benquerencia financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El PSOE de Toledo lo celebra

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha celebrado la aprobación de la medida. "Por fin se acomete una intervención destinada a reducir los atascos”, ha señalado la concejala, criticando que el alcalde se comprometiese a mejorar la movilidad sin éxito.

Ha censurado el proyecto de Carlos Velázquez de crear un nuevo vial entre Azucaica y el Polígono, presupuestado en 15 millones de euros, que “aumentará los atascos y convertirá el Polígono Industrial en una ratonera”.

“Con esa financiación podría hacer la parte que le corresponde al Ayuntamiento de la ronda Sureste”, ha explicado la edil . " No nos podemos conformar solamente con tres carriles, necesitamos tres entradas y tres salidas en el barrio más poblado de la ciudad”, ha apuntado.