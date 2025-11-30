El villancico típico de Venezuela que conquista el corazón de Toledo: "Por sus armonías y su letra, es mágico"

Iván Caro, director de la Escuela de Música y del coro, es el autor de los arreglos musicales de la pieza. Javier Longobardo

La Plaza de Zocodover se llenó el pasado viernes 21 para el acto de encendido del alumbrado navideño, pero el verdadero foco de luz lo pusieron las voces blancas del Coro de la Escuela Municipal de Música de Toledo. Bajo la dirección de Iván Caro, decenas de jóvenes talentos llenaron el centro de la ciudad con un villancico venezolano que ha causado sensación en la Navidad toledana.

El tema que ha conquistado al público es 'Luna de Argentina', un aguinaldo de parranda - género festivo profano y no religioso- que el coro tiene en su repertorio desde hace varios años y que hunde sus raíces en Venezuela.

Iván Caro, director de la Escuela y de la formación coral, explica qué le motivó a elegir este tema. "Llegó a mí buscando villancicos que se salgan de la estandarización de la Navidad". Según Caro, "estamos acostumbrados a escuchar el mismo repertorio asociado a la cultura norteamericana y queríamos algo distinto".

El villancico venezolano 'Luna Decembrina' cautivó a los toledanos en el encendido del alumbrado de Navidad de Toledo



Por ello, en la búsqueda de piezas en español, más fáciles de aprender para los niños, revela, encontró esta pieza."Es una adaptación venezolana del villancico europeo. Este, en concreto, me parece mágico por las armonías, por la letra y por la melodía", confiesa.

El director fue el encargado de hacer el arreglo musical para piano, violín, coros, solistas y percusión. Estos arreglos propios son los que han hecho la versión tan atractiva, pues algunos asistentes, entre los que se encontraban padres de alumnos, periodistas y concejales, han intentado buscar la canción en internet sin encontrar una versión tan pegadiza o con un ritmo similar.

La pieza es especial porque tiene parte coral y solista, lo que convierte la búsqueda anual de las voces principales en "una especie de fiesta para los niños, que se muestran emocionados", explica Iván.

La actuación en Zocodover fue el broche de oro de un proyecto coral que se extiende durante todo el primer trimestre e integra a más de 120 alumnos de la Escuela de Música, desde segundo de Primaria y hasta el grupo juvenil.

El evento contó con la presencia del alcalde, Carlos Velázquez, cuya vinculación con el proyecto es personal porque él es músico y el padre de una de las pequeñas coristas. El regidor tarareó la letra, cantó algunas partes del villancico y grabó vídeos de su hija y sus compañeros.

Al ser preguntado por la fuerte conexión con el público de la canción, Iván Caro tiene claro que responde a que "es un villancico que consigue enganchar al alumnado a través de la emoción. Como les gusta tanto y lo hacen con tanto entusiasmo, lo consiguen transmitir al público", añade.

La clave de ese fenómeno se comprobó en la plaza y "cada vez que la interpretamos". 'Luna de Argentina' fue, de hecho, el villancico más aplaudido del festival, despertando las palmas de los asistentes y erigiéndose como el momento más participativo del evento.

Los coristas, además, acompañaron la letra con gestos y pequeños movimientos, como cuando cantan 'para yo tocar' en la estrofa de la pieza que dice: "Señorita, póngase la bata / Tráigame una lata para yo tocar / Cualquier palo sirve de charrasca / Pues nada se escapa con la Navidad".

Los cantores acompañaron la música con gestos para convertir la pieza en un momento más vibrante. Javier Longobardo

El resultado, según Caro, es una "energía circular y vibrante". "El público, como es tan vibrante el ritmo y es tan pegadizo, conecta inmediatamente. Es fundamental que el alumnado lo viva, se lo crea, y lo defienda para transmitir esta emoción".

El director vive el proyecto desde una doble vertiente. Por un lado, como director del centro, trata de "involucrar a toda la comunidad educativa", a las familias y los docentes. Por otro lado, lo vive "como profesor, puesto que soy el profesor de coro y director de esta coral que formamos y que tiene su momento más álgido en la Navidad".

La Escuela Municipal de Música, que goza de "muchísima estabilidad", recalca Iván, cuenta actualmente con más de 600 usuarios, de los que unos 520 son alumnos.