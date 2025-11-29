Luto en el PSOE por el fallecimiento de Miguel García-Arroba, maestro e histórico alcalde de un pueblo de Toledo

El PSOE de la provincia de Toledo ha expresado su "profundo pesar" por el fallecimiento de Miguel García-Arroba Molero, exalcalde de la localidad de Corral de Almaguer y "militante socialista que dedicó su vida al servicio público, a la educación y al progreso de su pueblo".

García-Arroba, que como docente dejó una profunda huella en varias generaciones de corraleños y corraleñas por su manera de entender la educación también tuvo una intensa actividad política a lo largo de su vida. Sus años de mayor dedicación a la función pública coincidieron con su etapa como alcalde entre 1987 y 1995. En total, dos legislaturas en las que ostentó el bastón de mando primero bajo las siglas de la Coalición Independiente Corraleña (CIC) y después del PSOE.

Los socialistas toledanos destacan que durante estos años su implicación fue clave en la transformación de Corral de Almaguer, "impulsando avances significativos en infraestructuras, servicios y oportunidades para el municipio".

"Desde la cercanía, la escucha activa y el respeto hacia todos los vecinos y vecinas, trabajó para abrir caminos y modernizar su pueblo, demostrando que la política local adquiere verdadero sentido cuando se hace con humanidad y compromiso", han apostillado.

En un comunicado, también apuntan que quienes compartieron con él el trabajo diario, tanto en el ámbito educativo como en la vida institucional del municipio, lo recuerdan como "una persona íntegra, educada y siempre dispuesta a ayudar" cuyo legado "permanece en la memoria colectiva del municipio y en el reconocimiento sincero de quienes valoran la dedicación al bien común".

"El PSOE de la provincia de Toledo transmite un abrazo afectuoso y su apoyo a los seres queridos de Miguel García-Arroba Molero en estos momentos de especial dificultad. Su ejemplo y su contribución al desarrollo de Corral de Almaguer seguirán siendo una referencia perdurable para la familia socialista", han finalizado.