Detenidos 'in fraganti' una banda que marcaba viviendas para robar en el barrio de Buenavista de Toledo

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a tres hombres de 39, 41 y 43 años cuando fueron sorprendidos marcando varias viviendas de un bloque de pisos del barrio de Buenavista con el objetivo de identificar cuáles estaban vacías para robar en su interior.

La intervención fue posible gracias a la rápida colaboración ciudadana y a la inmediata respuesta de las patrullas policiales.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del jueves 27 de noviembre, cuando un vecino llamó al teléfono 091 alertando de la presencia de tres individuos sospechosos en su edificio.

Marcador que utilizaban en las puertas. Policía Nacional

Según explicó, los sujetos estaban manipulando varias puertas del rellano, lo que hizo sospechar de un posible intento de robo.

Robos con fuerza

Varias dotaciones policiales se desplazaron de inmediato al lugar y sorprendieron a los tres sospechosos cuando intentaban huir en un vehículo.

En el interior del coche se localizaron numerosas herramientas habitualmente utilizadas para cometer robos con fuerza: destornilladores, alicates, herramientas multiusos, auriculares bluetooth para comunicarse de forma discreta y un tubo de pegamento.

Testigos de plástico

Tras asegurar la zona, los agentes inspeccionaron las puertas del bloque donde habían sido vistos y localizaron pequeños testigos de plástico, casi imperceptibles, colocados entre el marco y la hoja de varias viviendas. También se detectaron restos de pegamento, otro método utilizado para el mismo fin.

Este modus operandi consiste en colocar pequeños marcadores que permiten saber si una puerta ha sido abierta en los días posteriores ya que si el testigo sigue intacto, indica que la vivienda está desocupada.

Puertas forzadas

Una vez identificaban los pisos vacíos, los presuntos delincuentes regresaban para forzar la puerta utilizando diferentes técnicas de apertura sin dejar rastro visible desde el exterior.

Gracias al aviso del vecino y a la rápida actuación policial, los tres individuos fueron detenidos antes de poder acceder a ninguna vivienda. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar si la banda podría estar implicada en otros robos similares en la ciudad.