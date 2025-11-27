El PP llama a los toledanos a acudir a la protesta "contra la corrupción" convocada por Feijóo el domingo en Madrid

Protesta contra el Gobierno en la Plaza de España de Madrid el pasado mes de junio. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

El Partido Popular de Toledo ha hecho un llamamiento a los afiliados y simpatizantes de la provincia para acudir a la manifestación que ha convocado el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, el próximo domingo en Madrid para protestar "contra la corrupción de Pedro Sánchez".

Los 'populares' toledanos esperan movilizar a mil personas de la provincia para asistir a una concentración que tendrá lugar a las 12 horas en el Templo Debod de la capital española.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, se fletarán autobuses desde distintos puntos de la provincia, como Toledo capital, Talavera de la Reina, Torrijos y otras localidades de La Mancha.

Por ello, el partido que preside Carlos Velázquez en la provincia toledana ha pedido "un esfuerzo" para lograr que la concentración sea un éxito.

Concentración "cívica y sin siglas"

Alberto Núñez Feijóo ha convocado esta concentración "cívica y sin siglas" para clamar "contra los corruptos y quienes los sostienen", en referencia a Pedro Sánchez, "la manzana que ha podrido todo y a todos los que le rodean".

El líder del PP ha hecho este anuncio tras el ingreso en la prisión de Soto del Real del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en la tarde de este jueves.

En una rueda de prensa desde Génova, Feijóo ha indicado que lo sucedido "no es un hecho aislado, sino parte de una degradación que acompaña al presidente desde antes de llegar al poder".

Además, ha asegurado que la protesta "será abierta a todos los ciudadanos y no responde al beneficio de ningún partido", invitando a "cualquiera que crea en la decencia, en la independencia del Poder Judicial y en el Estado de Derecho".