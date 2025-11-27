Fernández Sanz niega retrasos e intoxicaciones en los laboratorios del Hospital de Toledo: "No hay evidencias"

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, a su llegada al Pleno del Consejo Interterritorial de Sanidad. JCCM

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha desmentido que se estén produciendo retrasos en las pruebas realizadas en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo, así como la existencia de materiales tóxicos que afecten a los trabajadores del centro.

Fernández Sanz se ha pronunciado ante los medios en Toledo tras las declaraciones del sindicato CSIF, que este miércoles denunció, un año después de los pasados episodios de intoxicación, que se registraban retrasos en pruebas como citologías y biopsias, además de incidencias relacionadas con síntomas de los empleados.

El consejero ha explicado que las diferencias señaladas por el sindicato se deben a un aumento cuantitativo de pruebas respecto al antiguo Hospital Virgen de la Salud: "Hacemos al año 20.000 biopsias más. Hemos pasado de 38.000 a 58.000. Felicito a los trabajadores por el esfuerzo que están haciendo y, además, se lo agradezco", ha señalado.

"No hay retrasos como decían. Queremos transmitir tranquilidad a la ciudadanía. Somos transparentes y lo ponemos encima de la mesa en cada órgano de prevención en las que nos reunimos", ha agregado Fernández Sanz.

"Sin evidencias de materiales tóxicos"

En relación a las supuestas intoxicaciones, el titular de Sanidad ha recalcado que no hay evidencia de que los trabajadores hayan sufrido daños por materiales tóxicos, apuntando que no se han registrado bajas laborales relacionadas con ello.

"Seguiremos midiendo por tres empresas diferentes y estamos por debajo de los niveles que recomiendan los estándares. En su día, el juez desestimó lo que habían propuesto los sindicatos y no llegó a ser nada que tuviese que ver con algo que estuviésemos haciendo mal", ha afirmado.

Laboratorios con normalidad

No obstante, la Consejería permanece a la espera del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, solicitado por parte de los trabajadores. Fernández Sanz ha asegurado que respetarán los procedimientos y continuarán vigilando la seguridad del personal: "Si llegado el momento es preciso contar con la ayuda de otro laboratorio, no tendrá ningún problema".

El consejero ha insistido en la "normalidad" del funcionamiento de los laboratorios, pese a las denuncias de los sindicatos, mostrando respeto hacia sus reivindicaciones pero aclarando que no siempre reflejan la realidad de la actividad en el hospital.