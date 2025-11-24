El Ayuntamiento de Toledo recuperará la estación de buses en 2026: las obras costarán 800.000 y se pagarán a tres

El Ayuntamiento de Toledo ha incluido en su presupuesto de 2026 una partida específica en el Presupuesto de 2026 para la estación de autobuses de la ciudad: 270.000 euros. La administración local se encargará de ejecutar la obra de rehabilitación integral del edificio que se abonará a partes iguales y a tres bandas en virtud de un convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Toledo. Por tanto, la intervención superará los 800.000 euros.

El concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno local, Juanjo Alcalde, no ha ofrecido la cifra concreta, pero ha dejado claro el reparto de la inversión: "El Ayuntamiento aportaría un 33 % de la financiación y realizaría las obras, pero tendríamos que recibir las dos terceras partes restantes de las otras administraciones", ha explicado el edil.

El Consistorio espera firmar el convenio con la Junta y la Diputación antes de que finalice el año para poder iniciar los trabajos en 2026, ha comentado Juanjo Alcalde, quien siempre ha defendido que las "negociaciones silenciosas" son las que dan "mejores frutos", toda vez que el objetivo compartido de las tres partes es mejorar el funcionamiento de la degradada infraestructura.

La polémica sobre el acuerdo

El alcalde anunció el convenio el pasado 4 de noviembre durante el Debate del Estado del Municipio. Expresó su satisfacción por el consenso, destacando el esfuerzo de las tres administraciones para priorizar las necesidades de la ciudad. "Para gobernar Toledo hay que tener altura de miras y dejar de lado siglas, colores y, en algunos casos, los rencores. Estamos trabajando siempre desde la cooperación, el respeto y el diálogo real con todas las administraciones", afirmó, calificando de "constante y eficaz" la colaboración con la Diputación.

Sin embargo, al día siguiente, la Junta de Comunidades matizó las palabras de Velázquez. La portavoz del Ejecutivo de Page, Esther Padilla, manifestó que "no hay un acuerdo cerrado" ni novedad alguna respecto a la situación del inmueble.

Padilla insistió en que las declaraciones del regidor solo refrendaban lo que la propia Junta había adelantado semanas atrás, que "se está trabajando en un acuerdo", pero que "todavía no está cerrado" aunque confirmó la "voluntad" de todas las administraciones para alcanzar una solución definitiva.

Otras inversiones

Por otro lado, el Ayuntamiento de Toledo también ha incluido en su Presupuesto de 2026 una partida de 191.000 euros para la creación de nuevas tumbas en el cementerio municipal y otros 300.000 euros para la construcción de nuevos parques infantiles y la mejora de otros ya en funcionamiento, además de medio millón de euros de ingresos corrientes para un plan de asfaltado.