La Guardia Civil desmonta un violento criminal que ha cometido más de 40 robos en la provincia de Toledo

La Guardia Civil ha detenido a seis personas, cinco hombres y una mujer, por pertenecer a un grupo criminal especializado en robos con violencia e intimidación y robos con fuerza en viviendas y establecimientos públicos que actuaba principalmente en la comarca de Talavera de la Reina, pero también en los municipios del norte de la provincia de Toledo. La operación "Cerone" se inició el pasado mes de septiembre para esclarecer los hechos e identificar a los autores.

Los investigadores del Equipo de delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Toledo, que han liderado la investigación, han concluido que los robos registrados en la zona responden al mismo modus operandi. Según la Guardia Civil, los presuntos autores se desplazaban con vehículos robados y llegaban a cometer hasta cuatro robos en una misma noche.

Entre los hechos más graves destaca el asalto a una joyería donde, además de sustraer numerosas joyas, agredieron al propietario causándole lesiones graves. La investigación también ha determinado que los detenidos poseían armas de fuego que utilizaban para amenazar a los moradores de las viviendas, a las que accedían haciéndose pasar por guardias civiles.

Siete registros

En el marco de la operación se han llevado a cabo siete entradas y registros en distintos municipios de la provincia. Allí han sido arrestadas seis personas relacionadas con la comisión de al menos 44 hechos delictivos.

Entre los delitos imputados figuran pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, robo con fuerza en las cosas, numerosas sustracciones de vehículos, tenencia ilícita de armas y delitos contra la salud pública.

En los registros se han recuperado una motocicleta, varias armas de fuego cortas, dos carabinas de aire comprimido, numerosas joyas, monedas históricas de plata de gran valor, documentación identificativa de guardia civil, armas blancas y herramientas utilizadas para cometer los robos. El valor de los bienes sustraídos asciende a 100.000 euros.

Cinco encarcelados

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha ofrecido los detalles de la operación en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, José María Gil Armario, y el comandante en jefe de la Policía Judicial, Matías Martínez.

Los detenidos pasaron este jueves a disposición judicial y cinco de ellos se encuentran ya en prisión.

Para el desarrollo de la operación "Cerone" ha sido necesaria la coordinación de diferentes unidades de la Comandancia de Toledo, además de efectivos de Madrid, Pontevedra y Albacete, unidades caninas del Servicio Cinológico Central y varias Policías Locales de la provincia.