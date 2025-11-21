El Consorcio de Extinción de Incendios de Toledo contará en 2026 con un presupuesto de 26,5 millones de euros

El pleno del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo (CPEIS), que depende de la Diputación de Toledo, ha dado luz verde este viernes al presupuesto para 2026, que asciende a un montante de 26.561.000 euros.

Según el presidente, Juan Carlos Sánchez, "las cuentas podrían haberse visto incrementadas en seis millones de euros íntegramente en su Capítulo 1, de haber sido aceptadas las propuestas elevadas en la Mesa General Negociadora con los sindicatos representados".

El equipo de Gobierno de la institución provincial había planteado un paquete de mejoras laborales que incluía incrementos progresivos de retribuciones entre 2026 y 2028, reducción de las jornadas de las 62 actuales a 59 o una subida de los complementos específicos. Se trata de un 8 % más el incremento que proponga el Gobierno central.

Además, se proponía un aumento de cinco niveles del complemento de destino, pasar de 3 a 4 guardias fijas anuales, lo que supondría unos 5.000 euros extra por bombero. Y un incremento de la plantilla hasta 30 bomberos más, además de seis administrativos.

De esta forma, el presupuesto se ha visto incrementado en más de 12 millones de euros desde el presupuesto de 2022, lo que supone un 85 % de aumento.