Tobiko se despide tras once años con el halo de restaurante 'Estrella Michelin': "Proyectamos Toledo al exterior"

El restaurante Tobiko, ubicado en el barrio toledano de Buenavista, lejos de la alta afluencia de visitantes que frecuentan el Casco Histórico de Toledo, anuncia el final de su ciclo tras once años de funcionamiento marcado por el halo de la 'Estrella Michelin', aunque nunca ha llegado a conseguirla.

El traspaso del negocio, que se ha puesto a la venta por 80.000 euros en la plataforma Idealista, se hará efectivo con la clausura del local en 2026, una vez finalizado este año.

Para Javier Ugidos, chef y dueño de Tobiko, el cierre responde a una decisión meditada y casi programada."En su día decidimos que la duración del restaurante sería de diez años y al final han sido 11", comenta. "Cerramos sabiendo que hemos conseguido todas las metas que nos propusimos en su momento".

Javier Ugidos, chef y alma mater de Tobiko.

El chef explica que la parada es necesaria para construir sus próximos retos profesionales. "La intención es buscar nuevos proyectos con la misma ambición de estos últimos once años", afirma, pero requiere de un factor que es escaso en la gestión diaria de una cocina: el tiempo."Vendrán nuevos desafíos en un futuro que afrontaremos con la misma ilusión", destaca, en una conversación con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Para esto, indica, "tengo que parar para poder pensar, analizar y crear". A pesar de que "proyectos habrá", el chef confirma que, por el momento, no hay una hoja de ruta definida, sino que todo "se empezará a construir poco a poco en el tiempo".

Desde su apertura el 14 de diciembre de 2014, Tobiko ha mantenido su filosofía de innovación. Javier destaca que la planificación del cierre ha permitido dejar la puerta abierta para volver a retomar la actividad con otra perspectiva."Nos sentimos bien con el cierre porque ya en su día lo planificamos así, porque sabíamos que tendríamos que dar un cambio pasados estos años. Dejamos la puerta abierta", señala.

Proyección gastronómica y cocina con "ilusión"

Entre sus logros, el establecimiento destaca su contribución a la proyección gastronómica de la ciudad. Tobiko fue el primer restaurante en traer a Toledo "la mejor croqueta del mundo", en 2019, relativa al premio internacional obtenido en Madrid Fusión. Un reconocimiento que sirvió como punto de inflexión para la vida culinaria de la ciudad."Creemos que, de alguna manera, hemos puesto nuestro granito de arena para proyectar Toledo al exterior".

En 2019 recibió el premio en Madrid Fusion.

"El premio de la croqueta sirvió de plataforma para que otros restaurantes se animaran a participar en el mismo", señala Javier, quien cree que es vital que en la ciudad "se siga cocinando con ilusión y mucha creatividad ya que hay grandes profesionales".

El profesional agradece al entorno que le ha acompañado en el proyecto. "A todo el equipo del restaurante, clientes, proveedores y amigos por todo lo vivido y en especial a la familia por aguantar mi ausencia en muchos momentos debido a la gran absorción de tiempo que ha implicado este primer proyecto", sostiene.

Tobiko, que finalizará su actividad a lo largo de este año para estar cerrado en 2026, extiende una última invitación a sus 'fieles' y también a todos aquellos que los acaban de conocer: "Nos gustaría que aquel que no nos conozca aún pueda venir antes del cierre. Ha sido un placer", destaca emocionado.