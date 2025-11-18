Toledo invertirá 305.000 euros en el renting de seis coches para la Policía Local: harán 150.000 kilómetros

El Ayuntamiento de Toledo ha reactivado la licitación para el suministro de seis nuevos vehículos patrulla destinados a la Policía Local, bajo la modalidad de arrendamiento con mantenimiento (renting), por un periodo de cuatro años (48 meses), con el objetivo de sustituir a vehículos ya amortizados de la flota municipal.

El Consistorio ha fijado un presupuesto máximo de 305.000 euros para este contrato, una cifra significativamente superior a la anterior convocatoria fallida. Este coste cubre todos los gastos, incluyendo administración, seguro, ITV e impuestos, y será abonado en 48 mensualidades.

Los pliegos de condiciones, que han vuelto a salir a concurso tras declararse desierto el proceso inicial, exigen que los vehículos sean nuevos y cumplan un perfil técnico muy específico: deben ser de tipo SUV HEV (híbrido gasolina + eléctrico), lo que garantiza el distintivo ambiental 'eco' de la DGT. Además, se requiere obligatoriamente tracción 4x4 y caja de cambios automática.

El contrato establece un kilometraje medio conjunto de 150.000 kilómetros al año para los seis vehículos. Para garantizar su mantenimiento, todas las reparaciones deben realizarse en los servicios oficiales de la marca más cercanos a las instalaciones de la Policía Local.

Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 19 de diciembre de 2025 para presentar sus ofertas de forma electrónica. Una vez adjudicado, el plazo máximo de entrega de los vehículos por parte del adjudicatario es de 60 días desde la firma del contrato.

Como garantía de operatividad, el contrato contempla que, en caso de que un vehículo sufra una avería o siniestro que lo inmovilice por más de 24 horas, el Ayuntamiento podrá requerir un vehículo de sustitución ordinario durante el tiempo que dure la reparación.