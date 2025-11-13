Unai Sordo reclama en Toledo un "nuevo arreón" de los salarios y ha invitado a "tensionar la negociación colectiva"

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha invitado a "tensionar la negociación colectiva" en Castilla-La Mancha y toda España como respuesta al bloqueo de grandes acuerdos con la patronal CEOE y ante la dificultad de pactar medidas con el Gobierno de coalición actual.

Durante su participación en la Jornada 'Sindicalismo y Actualidad' que CCOO ha celebrado este jueves en el campus de la UCLM en Toledo y acompañado por el secretario general de Comisiones en la región, Javier Ortega; Sordo ha advertido que la ruptura de Junts con el PSOE obligará a los sindicatos a focalizarse urgentemente en la mejora de los salarios dentro de las negociaciones colectivas.

"La clase trabajadora española necesita un fuerte incremento de los salarios medios y medios bajos. Por ello vamos a exigir al Gobierno un nuevo arreón hacia arriba en el salario mínimo interprofesional", ha asegurado en declaraciones a los medios.

Jornada sindialismo en la UCLM. CCOO C-LM

El líder nacional de CCOO reafirmó que esta subida debe superar con claridad a la inflación y ha alertado que las actuales normas de compensación y absorción impiden que estos aumentos lleguen."Prácticamente la mitad de los trabajadores están poco por encima de los 1.500 - 1.600 euros y aunque subas, es muy difícil vivir", ha lamentado.

Problema de la vivienda

Junto a la reivindicación salarial, Sordo ha exigido "medidas ambiciosas y drásticas" para topar los precios del alquiler en zonas tensionadas, movilizar vivienda vacía y garantizar precios asequibles "a cambio de ofertar también a los propietarios seguridad en el cobro".

A su juicio, "lo que está ocurriendo con la vivienda en España, no de ahora sino desde hace muchos años. El acceso a la vivienda es un bien público que los poderes públicos tienen que facilitar; esto requiere de una movilización social", ha manifestado.

Natalidad e inmigración

Por otra parte, ha reiterado la necesidad de reducir progresivamente la jornada laboral, adoptar "una estrategia de cuidados", asegurar un acceso a la vivienda y un salario "en condiciones" para revertir el descenso de la natalidad.

Sobre los discursos que quieren fomentar la natalidad restringiendo el derecho al aborto y expulsando inmigrantes, ha esgrimido que "buena parte del incremento de la población en España es por la inmigración".

"Si en España dejaran de venir personas migrantes, en una década se nos para el país, por si alguno no se ha dado cuenta", ha destacado.

Por último, Sordo ha defendido el papel del sindicalismo y ha recordado conquistas como la subida del SMI en la última década o la reducción de la temporalidad. "No hay fórmulas mágicas, pero es posible hacer política relevante y conseguir avances cuando la movilización social y sindical empuja con fuerza", ha sentenciado.