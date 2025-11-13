Quintanar de la Orden celebrará este fin de semana sus II Jornadas de Patrimonio: talleres, rutas, exposiciones...

El salón de plenos del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden acogió en la tarde de este martes la presentación de las II Jornadas de Patrimonio, un evento que tiene como objetivo celebrar, proteger y difundir la riqueza cultural, histórica y artística del municipio. El acto contó con la presencia del alcalde, D. Pablo Nieto Toldos, la concejala de Cultura, Mari Carmen Vallejo y miembros de la Corporación Municipal.

Durante su intervención, la concejala de Cultura, Mari Carmen Vallejo, destacó la importancia de estas jornadas "como una oportunidad para celebrar y explorar la riqueza cultural que nos rodea, un legado que nos conecta con nuestras raíces y nos ayuda a entender quiénes somos". Vallejo presentó un completo programa de actividades que se desarrollará entre el 14 y el 16 de noviembre, aunque con actos previos, como la conferencia de Francisco Moreno Fernández, titulada "Los hablares quintanareños".

Entre las actividades previstas destacan talleres, exposiciones, rutas históricas, visitas guiadas, juegos populares, una ruta de tapas cervantinas y un concierto benéfico a cargo del grupo "Windmills Brass Quintet" en la Cooperativa Ntra. Sra. de la Piedad, cuya recaudación se destinará a la rehabilitación de la Plaza de Toros, "Patrimonio de Quintanar de la Orden".

Jornadas de Patrimonio de Quintanar de la Orden.

En el marco de las jornadas, también se presentó el cuento "El viaje de Juanito", obra que rinde homenaje al Padre Juan Martín de Nicolás, jesuita, investigador e historiador quintanareño. El cuento, con textos de Manoli Justo e ilustraciones de Albino Torres, será distribuido en los centros educativos del municipio para acercar su figura a los alumnos de Tercero y Cuarto de Primaria. Albino Torres, ilustrador del libro, agradeció la confianza depositada en su trabajo y explicó que las ilustraciones "reflejan el amor del Padre Martín de Nicolás por su pueblo, historia y devoción a la Virgen de la Piedad".

Por su parte, el alcalde Pablo Nieto Toldos subrayó que "el patrimonio de Quintanar está presente en nuestro día a día y en nuestras calles, y estas jornadas son una forma de poner en valor lo que nos identifica como pueblo". Asimismo, adelantó que el Ayuntamiento ya está trabajando en nuevas iniciativas para futuras ediciones, "para seguir profundizando en el conocimiento y la conservación de nuestro patrimonio".

Las II Jornadas de Patrimonio cuentan con la colaboración de las Concejalías de Familia, Juventud y Comercio, así como de numerosas entidades, asociaciones y empresas locales. El alcalde concluyó el acto invitando a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de las actividades programadas durante este mes de noviembre, en el que Quintanar de la Orden celebra su historia, su cultura y su identidad.