El Ayuntamiento de Toledo pagará "esta semana" las facturas pendientes con la empresa de escuelas infantiles

Una de las tres guarderías se ubicada en el barrio de Buenavista. Google Maps

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este miércoles la subvención para las tres Escuelas Infantiles Municipales para el curso 2025-2026. Además, según ha indicado el portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde, esta semana se pagarán las facturas pendientes con la empresa, atribuidas a un "retraso administrativo".

Esta situación se produce días después de que la empresa concesionaria del servicio, La Casita de Chocolate, denunciase que la deuda municipal de "400.000 euros" había provocado el impago de parte de las nóminas de octubre entre sus empleados, denunciando el estado "crítico" de su tesorería.

Por otro lado, el Consistorio también ha dado luz verde al convenio de colaboración con la Consejería de Fomento para el proyecto de adecuación del itinerario peatonal en el entorno de la vía Tarpeya en el barrio de Santa María de Benquerencia.

El proyecto permitirá mejorar la conexión y seguridad peatonal a lo largo de cuatro kilómetros en una zona abandonada y muy degradada del barrio, creando una nueva vía verde para peatones y ciclistas, y que además, responde a una demanda vecinal, ha indicado Alcalde.

La actuación está incluida dentro del programa de movilidad urbana sostenible financiado con fondos europeos y en la que se invertirán 320.000 euros.

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el acta de las obras de reparación de la senda ecológica, por un importe de 179.758,90 euros, tras la crecida del río durante la pasada primavera.

Vega Baja y coches patrulla

Asimismo, se ha adjudicado la segunda fase de las obras de recuperación y musealización del yacimiento arqueológico de Vega Baja a FAOS Hidráulica S.L., con un presupuesto base de licitación de 382.032,70 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Se autoriza el inicio del expediente para la contratación del suministro de seis vehículos patrulla para la policía local mediante mantenimiento sin opción a compra, por un presupuesto base de licitación de 305.000 euros, tras quedarse desierto el anterior concurso.

También se ha situado a la empresa ARAIZ Suministros Eléctricos SA como la futura adjudicataria del suministro de materiales de iluminación para el Casco Histórico de Toledo, al ser la más ventajosa para los intereses municipales con un presupuesto base de licitación de 267.385,80 euros.