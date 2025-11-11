Toledo acogerá el próximo mes de junio una reunión de Naciones Unidas al más alto nivel

Toledo acogerá y será la sede de la reunión del 126º Consejo Ejecutivo de ONU Turismo los próximos 10 y 11 de junio de 2026.

La capital castellanomanchega ha sido designada este martes como ciudad anfitriona en el Consejo Ejecutivo de esta organización de Naciones Unidas celebrado en Riad (Arabia Saudí), que ha ratificado así la propuesta presentada por la delegación española, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en nota de prensa.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha expresado que la elección de Toledo es una gran oportunidad para mostrar los valores culturales de nuestro país. La ciudad toledana es una ciudad “que simboliza el turismo que queremos en el mundo”, ha dicho el ministro desde Riad, donde ha participado en la 26ª Asamblea General de ONU Turismo que ha proclamado a la emiratí Sheikha Al Nowais como nueva secretaria general.

Riad ha sido desde el sábado y hasta este martes la capital mundial del turismo. Al relevo al frente de esta organización, con sede permanente en España, la cumbre ha servido para conmemorar el 50º aniversario de la creación de ONU Turismo (antigua Organización Mundial de Turismo) y para aprobar la denominada Declaración de Riad sobre el Futuro del Turismo, que reconoce el papel transformador de la IA y las tecnologías emergentes.

España, ha estado representada en Riad al máximo nivel por el ministro Hereu y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez. Tanto Hereu como Sánchez han brindado todo el apoyo y compromiso a la nueva secretaria general para liderar la transformación sostenible del sector turístico.

Hereu, que ha aprovechado la cumbre de Riad para mantener una intensa agenda de reuniones bilaterales, ha presentado ante los países miembros de la organización el desarrollo de un plan integrado para el uso de Inteligencia Artificial Turística así como las líneas generales de la Estrategia España Turismo 2030, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros.