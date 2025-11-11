La Cátedra del Tajo atribuye las caídas bruscas de caudal de este verano a paradas de la central hidroeléctrica de Safont

La Cátedra del Tajo UCLM-Soliss ha emitido un informe sobre las "variaciones de caudales" en el río Tajo en Toledo, sucedidas en el verano de 2025. El estudio ha documentado una situación de "fallo en el régimen de caudales ecológicos en el río Tajo a su paso por Toledo".

El caudal mínimo establecido para el río Tajo a su paso por Toledo en el periodo entre julio y septiembre es de 13 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, la Cátedra afirma que "durante el día 16 de agosto, a las 14:00 horas, el caudal medio circulante fue de 10,23 metros cúbicos por segundo", es decir, un 78 % del caudal ecológico mínimo establecido.

Por lo tanto, "se puede considerar que el 16 de agosto hubo una situación de fallo, dado que durante una hora los caudales fueron inferiores a lo establecido en el Plan Hidrológico".

La entidad advierte que "el hecho de considerar el valor del caudal medio diario podría llevar a situaciones de varias horas con el río parado (de caudal nulo)" y que "la consideración del caudal medio diario como forma de control del caudal ecológico mínimo, atendiendo a la definición de este, no contribuiría a garantizar o recuperar el buen estado de una masa de agua".

Central de Safont

La causa de las variaciones de caudal en los días más críticos " se ha identificado por parte de la CHT con paradas de la turbinación en la central hidroeléctrica de Safont", atribuidas a trabajos de mantenimiento o incidencias eléctricas.

El estudio señala que las variaciones de los días más críticos "son situaciones extremas de un funcionamiento que puede considerarse habitual en este tramo del río".

Estas variaciones de bajada y subida brusca de caudal se denominan "hidropuntas", y se ha documentado que suponen "una pérdida de caudal en una hora de más de 10 metros cúbicos por segundo, para en la hora siguiente ganar de nuevo más de 10 metros cúbicos por segundo".

Consecuencias en la fauna acuática

En total, la Cátedra concluye que "no podemos estar hablando de descensos puntuales de caudal, sino de descensos y aumentos habituales y súbitos, cuyas consecuencias en la fauna acuática deberían ser tenidos en cuenta".

Además, estas oscilaciones pueden provocar que "zonas ribereñas queden secas y se pierda la capacidad de refugio en estas zonas para algunas especies con poca capacidad de desplazamiento" y producir "la muerte por desecación de microorganismos que recubre rocas y otros componentes del sustrato de las orillas".

Discurso "tergiversado"

La entidad finaliza con una reflexión, indicando que "el discurso de los caudales ecológicos se ha tergiversado o, directamente, quizá no se ha entendido su significado" , y que "estos cambios bruscos de caudal van en sentido contrario a lo que se persigue, que es conseguir el buen estado ecológico de un río o no deteriorarlo".