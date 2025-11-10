La Diputación de Toledo asegura que su nueva imagen tiene el aval del Registro de Marcas y Patentes

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha querido zanjar este martes, en rueda de prensa, y ante la pregunta de los periodistas, la polémica "artificial" en torno a la nueva imagen de la Institución, informando de que la misma cuenta con el aval del Registro de Marcas y Patentes de España.

Romera ha asegurado que la Diputación "es una institución que trabaja de manera seria y cuando se solicitó la imagen corporativa se solicitó también la autorización requerida, en enero del año pasado, en el registro, cumpliendo el plazo de exposición y alegaciones, sin registrarse objeciones, reclamaciones ni dilaciones que impidan la plena vigencia de dicho registro", según ha informado la Diputación en nota de prensa.

"Les puedo decir que la Diputación de Toledo cuenta con todas las marcas, registros y patentes de esta imagen, que es propiedad de la Diputación, pues tras haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado y estar sujeto al plazo establecido de posibles alegaciones, que no se produjeron, el Registro de Marcas y Patentes inscribe a nombre de la Diputación de Toledo la imagen corporativa, el logo y la marca, que pasan a ser de uso exclusivo de la Institución", ha aclarado Romera.

Por tanto, el vicepresidente ha reflexionado que "esto me hace pensar que habrá gente que tendrá que pedir disculpas por levantar bulos, falsos testimonios y engaños a la sociedad", asegurando que la Institución lamenta que, en los últimos días, "determinados mensajes en redes sociales y declaraciones partidistas hayan sembrado dudas sobre la autenticidad del proceso".

"Esta marca-logo fue encargada por la Diputación hace tiempo con criterios de transparencia y pasa, por tanto, a tener la protección necesaria para que sea propiedad de la Institución provincial y sea utilizada con plena garantía por todos los toledanos. Con ello, la Diputación subraya que actúa desde la legalidad, el respeto a la propiedad intelectual y la buena gestión de los recursos públicos".

El vicepresidente ha indicado que desean "zanjar esta polémica apelando a la seriedad y al compromiso que la Diputación tiene con cada ciudadano, con cada municipio de la provincia". "Cualquier persona, colectivo o grupo que haya difundido informaciones no contrastadas debe, al menos, reconocer el error de plantear un debate en torno a un asunto ya resuelto".

Joaquín Romera ha acabado asegurando que "la Diputación de Toledo reafirma así su compromiso con la transparencia, con el uso responsable del dinero público y con que la Institución actúe como garante del interés general, libre de bulos y de manipulación". "Así lo seguiremos demostrando, día a día, con hechos y no con retórica".

La nueva imagen, planteada como una doble 'T', simboliza, según la Institución, la historia, el patrimonio, la cultura, el deporte, el entretenimiento, la gastronomía, el tejido social y empresarial, la tecnología, el presente y el futuro de la provincia. Esta elección gráfica responde a un proceso reflexivo cuya finalidad es que todos los toledanos puedan sentirse representados.