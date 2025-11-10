El Antiguo Silo de Gálvez renace como espacio social y cultural gracias al impulso de la Diputación de Toledo

El municipio de Gálvez cuenta desde ayer con un nuevo espacio de encuentro vecinal tras la inauguración del nuevo Salón Multiusos, ubicado en el rehabilitado Antiguo Silo del municipio.

La actuación ha sido posible gracias a la colaboración entre la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Gálvez, con una inversión total de 90.000 euros, de los cuales la institución provincial ha financiado el 85 % a través del Plan Extraordinario de Inversiones.

El acto inaugural estuvo presidido por el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, y el alcalde de Gálvez, Manuel Fernández, en un evento multitudinario que ha reunido a centenares de vecinos y vecinas.

Joaquín Romera y Manuel Fernández. Diputación de Toledo

La jornada ha incluido el tradicional corte de cinta, el descubrimiento de una placa conmemorativa y la bendición del párroco local.

Bienestar de las personas

Durante su intervención, Joaquín Romero ha destacado que este proyecto "es una muestra más del compromiso de la institución provincial con los municipios toledanos, promoviendo obras que mejoran las infraestructuras locales y refuerzan la convivencia ciudadana".

Asimismo, ha subrayado que "este salón multiusos es el mejor ejemplo de lo que conseguimos cuando las instituciones trabajan juntas por el bienestar de las personas. La Diputación de Toledo está al lado de los municipios, impulsando obras que transforman los pueblos y mejoran la vida de sus vecinos".

Joaquín Romera en Gálvez. Diputación de Toledo

Por su parte, el alcalde Manuel Fernández ha expresado su agradecimiento a la Diputación por su apoyo y ha señalado que "este nuevo espacio es fruto del compromiso de todos por hacer de Gálvez un pueblo con más vida y socialmente activo".

Instalación cultural

Fernández ha recordado que el edificio "formaba parte de nuestra historia y llevaba años cerrado; hoy se abre de nuevo como una instalación cultural y de ocio disponible para asociaciones, actividades escolares, exposiciones, ensayos de grupos locales, patinaje o celebraciones vecinales".

Romero ha animado a los asistentes a "llenar de vida este espacio multiusos " y aprovecharlo como punto de encuentro para conciertos, fiestas o actuaciones locales, destacando que la rehabilitación del silo "es una inversión inteligente al servicio de la gente".