El alcalde anuncia un acuerdo a tres bandas con la Junta de Page y la Diputación para reformar la estación de autobuses de Toledo

El alcalde de Toledo, el popular Carlos Velázquez, ha anunciado un acuerdo a tres bandas para la recuperación y reforma integral de la estación de autobuses. El pacto, anunciado durante el Debate sobre el Estado del Municipio, desbloquea la crisis de una infraestructura en estado de abandono y acaba con meses de negociaciones con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, propietaria del edificio.

La noticia era esperada, ya que en las últimas semanas el portavoz del Gobierno local, Juanjo Alcalde, venía deslizando que el acuerdo era inminente, aunque sin ofrecer detalles concretos.

El silencio se justificaba para evitar que se "dinamitase" la negociación con el Gobierno de Page, con quien la relación institucional es fluida, alcanzando acuerdos que resultaban menos comunes la pasada legislatura, cuando la socialista Milagros Tolón estaba al frente del Consistorio.

Numerosos toledanos y turistas transitan por el inmueble. Javier Longobardo

El rol de la Diputación

Una de las claves del avance parece radicar en la inclusión de la Diputación Provincial de Toledo, también gobernada por el PP, para aportar fondos que ayuden a la modernización del edificio.

"En cuanto a la estación de autobuses, ya se está trabajando en un convenio a tres bandas que supondrá el carpetazo definitivo a un asunto que preocupa desde hace demasiados años. Cuando se trabaja con sentido de ciudad, los resultados llegan, ha expresado Velázquez.

El alcalde ha expresado su satisfacción por el consenso alcanzado, poniendo en valor el esfuerzo de las tres administraciones para priorizar las necesidades de la ciudad. "Para gobernar toledo hay que tener altura de miras y dejar de lado siglas, colores y, en algunos casos, los rencores. Estamos trabajando siempre desde la cooperación, el respeto y el diálogo real con todas las administraciones", ha expresado el alcalde, que ha definido como "constante y eficaz" la colaboración que mantiene el Ayuntamiento con la Diputación.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio. Javier Longobardo

El anuncio permite a Velázquez aprovechar la implicación de la institución provincial, cuyo apoyo permitió uno de los grandes anuncios de su primer debate como alcalde. El plan 'Toledo Emerge' se presentó para revitalizar grandes edificios sin uso de la ciudad como Alamillos del Tránsito, San Juan de Dios, el edificio de San Ildefonso y la antigua sede de Radio Nacional de España.

El primero que ya ha cristalizado es el centro cultural San Ildefonso, cuya transformación en un Centro Gastronómico Provincial ya ha sido adjudicada a la empresa Medusa para promover un restaurante con espacio para eventos y otras actividades.

Problemas crónicos del edificio

Con este nuevo acuerdo, la ciudad espera poner fin a uno de los problemas crónicos de la ciudad como la estación de autobuses, especialmente por las escaleras mecánicas reiteradamente paradas, que dificultan la accesibilidad, y los fallos en los ascensores.

La reforma integral atacará también la falta de servicios, la imagen desoladora de locales vacíos y la inseguridad en los alrededores.