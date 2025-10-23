La mayor multa viva por vertidos al Tajo en Toledo supera los 56.000 euros y es "herencia" de Tolón

La confrontación política por los vertidos al río Tajo en Toledo aumenta. La multa de mayor cuantía, que el Ayuntamiento mantiene viva, asciende a 56.661 euros por un expediente de la depuradora del Polígono, correspondiente a la legislatura de Milagros Tolón (PSOE). Esta notificación de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) llegó días antes de que Carlos Velázquez (PP) tomara posesión de la Alcaldía en junio de 2023.

Según informan fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la sanción emana de la depuradora del Polígono. La multa se notificó el 23 de mayo de 2023, días antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, que derivaron en el cambio de gobierno municipal.

El Consistorio recurrió la sanción, que permanece en proceso administrativo, obligando a retener un crédito por dicho importe. Las mismas fuentes agregan la existencia de otros recursos activos correspondientes a expedientes sancionadores de 2022 y 2023.

Inversión de cuatro millones

Esta polémica coincide con la reciente adjudicación de obras de cuatro millones de euros para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 'infractora', lo que constituye una medida "fundamental para suprimir uno de los vertidos contaminantes al río Tajo".

Esta inyección económica, integrada en el nuevo contrato con la empresa Aqualia, busca solventar un problema que ha acarreado penalizaciones económicas para el Consistorio durante años. Las obras, según lo previsto, se iniciarán "en breve" y se extenderán durante doce meses.

El PP rebate las 13 multas del PSOE

El expediente de 56.661 euros se suma a la controversia impulsada por el Grupo Municipal Socialista, que ha hecho pública esta semana la existencia de 13 multas impuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) durante la actual legislatura.

Como respuesta a esta denuncia, el Gobierno local ha alegado que el conjunto de los expedientes divulgados por el PSOE no alcanza la cantidad de la sanción que sigue activa y que se corresponde con la época de la exalcaldesa y actual delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha.

El Ejecutivo de Carlos Velázquez sostiene que muchas de estas sanciones ya fueron abonadas y provienen de puntos de vertidos que el actual gobierno local ya ha sellado en sus dos años y medio de gestión. En concreto, mencionan los de La Cañada, El Aserradero, el Cerro de los Palos y, "lo más importante", la obra de la depuradora del Polígono, ya adjudicada, para eliminar el principal 'punto negro' de la ciudad.

El Gobierno local añade que algunas de las multas desveladas por el PSOE "no implican daños en el dominio público hidráulico" y que una de ellas se debe a una tala de árboles en la ribera del Tajo, "justificada con informes técnicos por seguridad".