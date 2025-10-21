La finca de la familia de Tamara Falcó valorada en 6 millones de euros y escondida en este curioso pueblo de Toledo

Montaje con una imagen de Tamara Falcó y la finca El Dominio de Valdepusa.

A orillas del río Tajo y entre los campos de la localidad toledana Malpica de Tajo se esconde la Finca del Marqués de Griñón. Esta propiedad histórica valorada en torno a seis millones de euros pertenece desde hace más de siete siglos a la familia Falcó.

El Dominio de Valdepusa, como se conoce oficialmente, fue adquirido en 1292 y ha pasado de generación en generación dentro de la familia Falcó. Estas tierras de tradiciones vitivinícolas han sido durante años el refugio de una de las dinastías más conocidas de la aristocracia española.

La joya de la corona es la emblemática Casa de Vacas, una elegante mansión solariega donde Carlos Falcó, V Marqués de Griñón, asentó su hogar y se convirtió en una figura pionera del vino moderno en España.

Carlos Falcó en sus viñas. Grandes Pagos de España

Desde la década de los setenta, el marqués transformó estas tierras en un proyecto visionario introduciendo variedades de vid internacionales como Cabernet Sauvignon, Syrah y Petit Verdot. Con esfuerzo y tesón, sus vinos alcanzaron un prestigio mundial y en 2002 la finca se convirtió en la primera en recibir la Denominación de Origen 'Vino de Pago', la máxima categoría de calidad del vino en nuestro país.

Tras la muerte de su padre Carlos en 2020, Tamara heredó el título de marquesa de Griñón y con ello una parte del patrimonio familiar. Sin embargo, el Dominio de Valdepusa quedó principalmente en manos de su hermano Manuel Falcó.

Bodega del Marqués de Griñón. Bodegas Trigo

A pesar de ello, Tamara ha seguido vinculada sentimentalmente a Malpica de Tajo (Toledo), considerándola el gran legado de su padre y un símbolo de la excelencia en el mundo del vino.

Malpica es un encantador municipio situado a orillas del Tajo, en plena comarca de Torrijos y cuya historia se remonta a la época árabe. Destaca su imponente castillo del siglo XIV construido sobre una base musulmana y considerado una de las pocas residencias nobiliarias habitadas en España.

Castillo de Malpica de Tajo. Turismo Castilla-La Mancha

Mares de viñas y olivos rodean este pueblo que no es solo naturaleza sino también patrimonio, tal y como reflejan su yacimiento romano y su particular Iglesia de San Pedro Apóstol.

En la actualidad, la bodega Marqués de Griñón produce más de 400.000 botellas anuales que se exportan a los principales mercados de lujo. Desde hace unos años, el Dominio de Valdepusa también produce aceite de oliva que es reconocido por su sabor elegante.

Esta finca toledana son las raíces que unen a Tamara Falcó con Castilla-La Mancha y representa la fusión perfecta entre historia, innovación y legado familiar de los Falcó entre los viñedos y olivares.