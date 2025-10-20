Toledo encarga a la EMV las bases para adjudicar viviendas municipales: más cerca las del Corral de Don Diego

La Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (conocida como EMV) recibió el pasado 12 de septiembre de 2025 el encargo formal de gestión por parte del Ayuntamiento de Toledo para redactar las bases reguladoras de adjudicación de las viviendas de iniciativa municipal.

Esta decisión administrativa es el paso esencial para definir el procedimiento de asignación de los pisos públicos, lo que podría incluir los cinco de alquiler que el Consorcio rehabilitó en el Corral de Don Diego y que están en fase final de equipamiento de sus cocinas.

El acuerdo autorizó a la EMV, como medio propio municipal, a llevar a cabo la 'Redacción de las bases reguladoras, documentación y procedimiento de adjudicación de viviendas de iniciativa municipal y mantenimiento de la Oficina de Transformación Comunitaria; Toledo sostenible'.

Este encargo tiene una dotación económica de 45.500 euros y un plazo de ejecución que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025.

Aunque el acuerdo se refiere genéricamente a las "viviendas de iniciativa municipal", esta decisión es un paso crucial que podría desbloquear la situación de las cinco viviendas de alquiler del Corral de Don Diego, recuperadas junto al Salón Rico.

Al ser la promoción de vivienda pública municipal más avanzada en la ciudad, es previsible que estas sean las primeras en regirse por las bases que ahora la EMV debe elaborar. El encargo de gestión activa, por tanto, el último mecanismo burocrático para la futura convocatoria pública de adjudicación.

El concejal del área

Esta actuación vendría a respaldar los plazos manifestados por el equipo de gobierno. A principios de septiembre, el concejal de Vivienda, José Manuel Velasco, indicó a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el proceso estaba pendiente del "traspaso de la gestión" de las casas desde el Ayuntamiento a la EMV.

En aquel momento, Velasco aseguró que la empresa pública estaba trabajando en la redacción de las bases y el equipamiento de las cocinas de los inmuebles. "Nuestra intención es que todo esté listo para final de año", declaró el responsable municipal, en referencia a la adjudicación.