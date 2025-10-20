Listados de los festivos locales de todos los pueblos de la provincia de Toledo en 2026: consulta el tuyo

España disfrutará de 14 días festivos en 2026, de los cuales 12 son de carácter nacional y autonómico y 2 son festivos locales que varían en cada municipio.

Además, hay fechas opcionales que cada comunidad puede incorporar o sustituir como el 6 de enero (Reyes) y el 2 de abril (Jueves Santo).

En lo que respecta a Castilla-La Mancha, el Diario Oficial regional (DOCM) y el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo han publicado recientemente el listado de festivos en cada uno de los pueblos y ciudades toledanas para el próximo año que son los siguientes:

Ajofrín: 7 de abril y 5 de mayo.

Alameda de la Sagra: 17 de agosto y 18 de agosto.

Albarreal de Tajo: 27 de agosto y 28 de agosto.

Alcabón: 8 de septiembre y 29 de diciembre.

Alcañizo: 17 de febrero y 31 de agosto.

Alcaudete de la Jara: 12 de febrero y 7 de diciembre.

Alcolea de Tajo: 12 de mayo y 13 de mayo.

El Bercial: 3 de septiembre y 4 de septiembre.

Aldea en Cabo: 5 de junio y 31 de agosto.

Aldeanueva de San Bartolomé: 24 de agosto y 25 de agosto.

Almorox: 17 de febrero y 14 de septiembre.

Añover de Tajo: 24 de agosto y 25 de agosto.

Argés: 23 de enero y 7 de agosto.

Bargas: 3 de agosto y 21 de septiembre.

Belvís de la Jara: 20 de enero y 21 de enero.

Borox: 28 de agosto y 31 de agosto.

Buenaventura: 4 de mayo y 28 de septiembre.

Burguillos de Toledo: 15 de mayo y 7 de septiembre.

Calera y Chozas: 14 de septiembre y 15 de septiembre.

Caleruela: 6 de mayo y 7 de mayo.

Camarena: 24 de junio y 14 de agosto.

Camarenilla: 24 de julio y 9 de diciembre.

Cardiel de los Montes: 2 de febrero y 5 de octubre.

Castillo de Bayuela: 3 de febrero y 30 de noviembre.

Cervera de los Montes: 3 de febrero y 17 de agosto.

Consuegra: 8 de septiembre y 21 de septiembre.

Corral de Almaguer: 18 de mayo y 31 de agosto.

Cuerva: 16 de enero y 15 de mayo.

Dosbarrios: 5 de mayo y 18 de septiembre.

Escalona: 17 de agosto y 9 de diciembre.

Esquivias: 20 de agosto y 21 de agosto.

Illescas: 11 de marzo y 31 de agosto.

Lillo: 4 de mayo y 8 de septiembre.

Madridejos: 20 de enero y 14 de septiembre.

Méntrida: 24 de abril y 8 de septiembre.

Mora: 27 de abril y 15 de septiembre.

Navahermosa: 18 de mayo y 24 de agosto.

Ocaña: 8 de septiembre y 9 de septiembre.

Orgaz: 25 de agosto y 8 de septiembre.

Quintanar de la Orden: 15 de mayo y 18 de agosto.

Recas: 3 de febrero y 8 de septiembre.

Santa Cruz de la Zarza: 15 de mayo y 25 de agosto.

Sonseca: 6 de mayo y 8 de septiembre.

Talavera de la Reina: 15 de mayo y 8 de septiembre.

Toledo: 23 de enero y 26 de noviembre.​

A estos dos festivos locales habrá que sumar las otras 12 fechas festivas de carácter nacional y autonómico en Castilla-La Mancha que propiciarán hasta cinco puentes a lo largo del curso.

El primer gran descanso del año llegará con la Semana Santa que incluirá el Jueves Santo (2 de abril), el Viernes Santo (3 de abril) y el Lunes de Pascua (6 de abril). Después de este "macropuente de cinco días", en mayo habrá otro de tres días gracias al festivo del Día del Trabajador (1 de mayo) que caerá en viernes.

En otoño, los castellanomanchegos tendrán hasta seis días de pausa laboral al caer en lunes la Fiesta Nacional (12 de octubre) y al trasladarse al lunes 2 de noviembre el festivo del Día de Todos los Santos. El último puente de 2026 llegará en plena Navidad con el 25 de diciembre que coincidirá con el viernes.