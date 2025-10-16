'Play Again Fest', la gran cita gamer llega a Toledo: zona arcade, streamers, torneos de eSports y un fin solidario

Toledo se convertirá del 24 al 26 de octubre en la capital española del videojuego con la celebración del Play Again Fest, un evento que transformará el Palacio de Congresos toledano en un punto de encuentro para los aficionados de la cultura pop y el entretenimiento digital.

Este festival fusiona la nostalgia de las máquinas recreativas clásicas con la adrenalina de las competiciones de eSports y las últimas tendencias del mercado.

El organizador del Play Again Fest, Fernando Gómez, destaca que se trata de "un evento familiar para todos los públicos", ya que el objetivo es que "los más mayores revivan los recuerdos de su infancia y los jóvenes descubran cómo se divertían sus padres y abuelos".

Cartel del evento.

Para conseguir ese disfrute, el Palacio de Congresos del Miradero contará con una zona de mercado con más de 20 tiendas y artesanos del sector de los videojuegos, espacios temáticos dedicados a Fortnite, Pokémon y otras sagas populares, zonas de conducción, baile y juego libre.

Uno de los grandes atractivos de este evento serán sus antiguos salones recreativos donde los toledanos y visitantes podrán disfrutar de auténticas máquinas de pinball y arcades, así como consolas de las décadas de los setenta y ochenta.

Festival Play Again Fest. Roberto Espacios

Para las generaciones más jóvenes también habrá áreas equipadas con las consolas más actuales como la zona "Sergio Vera", dedicada a los videojuegos inclusivos en PC y PS5.

Además, el conocimiento y el debate tendrán un espacio reservado con un ciclo de charlas y conferencias impartidas por desarrolladores, streamers y figuras relevantes de la industria. Abordarán temas claves sobre la evolución del sector.

Esto no es todo, Play Again Fest tendrá un fin solidario a través de la iniciativa 'Videojuegos x Alimentos'. Una iniciativa sin ánimo de lucro que recogerá alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Toledo a cambio de videojuegos y artículos de merchandising.

Asimismo, toda la recaudación obtenida en los pinballs del Grupo Cocamatic se donará íntegramente a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion). Las entradas están disponibles desde 15 euros.