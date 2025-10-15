Toledo iluminará 60 pasos de peatones y refuerza los buses urbanos de Valparaíso para mejorar la puntualidad escolar

Toledo iluminará más de 60 pasos de peatones y refuerza el transporte urbano en Valparaíso para garantizar la puntualidad escolar.

El Ayuntamiento de Toledo ha dado luz verde a dos actuaciones centradas en la mejora de la seguridad vial y el transporte público en la ciudad.

La Junta de Gobierno ha aprobado un gasto de 266.000 euros para la iluminación de más de 60 pasos de peatones. Esta medida está dirigida a "incrementar la seguridad vial de los peatones", mejorando la visibilidad en estos cruces de la calzada, ha indicado el portavoz Juanjo Alcalde.

Por otro lado, el barrio de Valparaíso verá reforzado su servicio de transporte público con modificaciones en las líneas de autobús 3 y 32. Estas mejoras, que tienen un coste de 3.779 euros, buscan adecuar los horarios a las necesidades del horario escolar.

Las alteraciones se centran en el refuerzo y el ajuste de los horarios de paso a primera hora de la mañana. Se ha anunciado la modificación del horario de las líneas para conseguir que los escolares lleguen puntualmente a sus centros educativos, lo que implica un adelanto en el horario de las expediciones para "ajustarse mejor" a las horas de entrada de los centros, ha indicado el portavoz.

Concretamente, se ha decidido reforzar y cambiar el horario de las líneas 32 y 3, además de añadir una expedición parcial a la línea 3, ha comentado.

Juanjo Alcalde ha comentado que esta expedición adicional tiene como finalidad aliviar la demanda en las horas punta de la mañana para conseguir que los alumnos lleguen a tiempo a sus centros, atendiendo a una "demanda de los vecinos" de Valparaíso.