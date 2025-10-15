Talavera de la Reina aprueba el nuevo contrato de limpieza para los próximos 10 años por casi 65 millones de euros

Talavera de la Reina ha formalizado este miércoles el nuevo contrato de limpieza viaria con la empresa PreZero que asciende a 64,5 millones de euros y tendrá una validez de diez años.

"Supondrá un cambio radical en la ciudad", así se ha pronunciado el alcalde, José Julián Gregorio, tras la firma con Pablo Redondo, director de la Comunidad de Madrid, Tratamiento, Castilla-La Mancha y Extremadura de PreZero, Salvador Nieves, delegado de Castilla-La Mancha y Extremadura de PreZero, y Anabel Paniaga, gestora del contrato de limpieza viaria en Talavera.

Este nuevo acuerdo supone un incremento de casi 2 millones de euros en el presupuesto anual. Una vez que PreZero cuente con los materiales y la maquinaria pertinente, iniciará los trabajos para erradicar esa suciedad que Talavera "arrastra desde hace años", ha reconocido el regidor.

Foto de familia del acuerdo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Los 122 trabajadores de la entidad reforzarán los servicios y las frecuencias durante distintas épocas del año como son las vacaciones, las campañas de hojas, los refuerzos en eventos extraordinarios y servicios de urgencia, y se dará un servicio de 24 horas los 365 días del año.

La entidad concesionaria del servicio ha invertido 3.835.000 euros para renovar la flota al "cien por cien" con más de un 30 por ciento de vehículos eléctricos. Dentro de esta inversión, se han destinado más de 200.000 euros a mejorar los Sistemas de Gestión del servicio que abordará todas las incidencias en tiempo real.

Además, contarán con nuevas instalaciones: una base donde se ubicarán las oficinas, taller, lavadero y cocheras y 2 cuartelillos ubicados en distintos puntos de la ciudad.

José Julián Gregorio ha pedido a los talaveranos colaboración para mantener limpia la ciudad y los ha animado a que "denuncien" cuando sean testigos de estas inapropiadas actuaciones.

Por último, ha avanzado que la Policía Local está investigando vertidos ilegales en determinados puntos de la ciudad, y de hecho ha confirmado "que esta misma mañana se han abierto varios expedientes", ha concluido el regidor.