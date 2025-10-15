CSIF Toledo lanza la campaña 'Tu solidaridad alimenta esperanza' para apoyar a las familias más vulnerables

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha puesto en marcha una nueva campaña solidaria de recogida de alimentos en Toledo con el objetivo de ayudar a las familias más necesitadas de la provincia.

Bajo el lema 'Tu solidaridad alimenta esperanza', la iniciativa se desarrollará del 20 al 31 de octubre y tiene como finalidad reunir productos no perecederos, como aceite, legumbres, arroz, pasta, leche, conservas o productos infantiles, además de artículos de higiene.

Estos productos serán entregados al Banco de Alimentos de Toledo, entidad que presta apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

Cartel Banco de Alimentos CSIF

La recogida se llevará a cabo en las sedes de CSIF Toledo (Calle Donantes de Sangre, 1 y Avenida Barber, 2) y CSIF Talavera de la Reina (Calle Miguel Ángel, 4) en horario de 9 a 14 horas.

Compromiso social

Desde la organización sindical se hace un llamamiento a la colaboración de toda la ciudadanía. La responsable de Igualdad de CSIF Castilla-La Mancha, Nieves Cañas, ha destacado que "queremos aportar nuestro granito de arena y demostrar que la unión y la empatía pueden marcar la diferencia".

CSIF ha subrayado que esta acción forma parte de su compromiso social con la comunidad, dentro de un conjunto de iniciativas solidarias que el sindicato impulsa cada año en Castilla-La Mancha.

De hecho, la campaña también se desarrollará en otras provincias de la región, con el objetivo de ampliar su impacto y llegar a más personas que necesitan apoyo.