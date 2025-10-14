'La Casa del Miedo': el alojamiento "encantado" de un pueblo de Toledo ideal para una noche de Halloween

En la localidad toledana de San Martín de Montalbán se encuentra una de las mansiones más tenebrosas de toda Castilla-La Mancha. Tanto es así que es conocida como "La Casa del Miedo".

Se trata de la casa rural 'La Quinta de Melque' que desde 2004 ofrece cada fin de semana una experiencia de terror inmersiva que dura más de 13 horas, se extiende desde la cena del sábado hasta el desayuno del domingo.

Todo comienza con una carta donde Doña Julia Almazán, viuda de Sotogrande, invita a los huéspedes a su hogar tras un largo retiro. A su llegada, los invitados son recibidos por el personal de servicio que los guía a través de una mansión cuya anfitriona sufre una extraña enfermedad.

Una de las habitaciones de la mansión.

El origen de este proyecto espeluznante no tiene nada que ver con el terror. Su creadora y guionista, Luz Retamar, era guía de viajes en Egipto. En el año 2001, planeaba un gran proyecto ambientado en el país de los faraones, pero los atentados del 11-S paralizaron el turismo y la obligaron a reinventarse.

Esto la llevó hasta la provincia de Toledo donde decidió fusionar una historia de miedo con el turismo de espectáculo. Así nació "La Casa del Miedo" y su historia que rinde homenaje a clásicos del cine como 'The Ring' o 'La Residencia'.

Uno de los salones de La quinta de Melque. Escapada Rural

Luz ha logrado reunir un elenco de actores profesionales que, junto a los efectos especiales, logran transmitir un suspense que envuelve toda la casa. Además, apuestan por la participación activa de los asistentes.

Según los propios organizadores, la intensidad se adapta a los participantes, sobre todo en caso de que asistan menores de edad. "El fin último es que lo pasen de miedo en todos los sentidos", señalan en la web oficial.

La experiencia completa incluye el alojamiento en habitación doble, la cena, el desayuno y el espectáculo de larga duración. Los precios parten de los 152 euros por persona, aunque disponen de ofertas para grupos.

Aunque se erige como un plan ideal para Halloween, "La Casa del Miedo", funciona durante todo el año. Para disfrutar de esta mansión encantada se requiere un mínimo de 12 personas, en caso de no llegar a esta cifra necesaria, la organización se encarga de reunir a los grupos necesarios.