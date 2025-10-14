Arturo Pérez-Reverte compartirá un encuentro con jóvenes estudiantes en el toledano Festival CiBRA

El Festival de Cine y la Palabra (CiBRA) contará en su próxima edición con la participación del escritor Arturo Pérez-Reverte, quien mantendrá un encuentro con jóvenes estudiantes de Educación Secundaria el próximo jueves 6 de noviembre en el Paraninfo de Envases de Cartón en Toledo.

El autor de la célebre saga del capitán Alatriste llegará a la capital castellanomanchega para presentar su última novela, Misión en París, octava entrega de la serie, en la que ofrece una nueva mirada a la historia y al Siglo de Oro español.

Con su característico estilo narrativo, Pérez-Reverte vuelve a acercar a los lectores hechos y personajes históricos de forma amena, combinando rigor, imaginación e ingenio.

El encuentro, que reunirá a alumnos de distintos centros educativos de la ciudad, permitirá a los jóvenes dialogar directamente con uno de los escritores más leídos y reconocidos de nuestro país.

Compromiso cultural

Desde el festival, se destaca que este tipo de actividades "refuerzan el compromiso de CiBRA con la formación y la promoción cultural entre los más jóvenes", un pilar que se completa con otras iniciativas como miniCiBRA, los Encuentros de Cine Reyes Abades o las Jornadas de Cine y Educación.

Organizado con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, el Festival CiBRA sigue consolidándose como un referente en la conexión entre cine y literatura.

En esta decimoséptima edición, la programación apuesta por dar mayor protagonismo a destacados nombres de las letras nacionales e internacionales.

Más participación

Además de Pérez-Reverte, CiBRA contará con la participación del escritor David Uclés, que presentará su exitosa novela La península de las casas vacías el próximo 30 de septiembre en el Museo Sefardí de Toledo, obra que ya supera los 200.000 ejemplares vendidos y alcanza su vigésimo primera edición.

Con estas actividades, CiBRA reafirma su objetivo de unir el lenguaje del cine con la palabra escrita, acercando la cultura a todos los públicos y generando espacios de reflexión y aprendizaje en torno a las historias que nos definen.