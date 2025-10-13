Regresan las ayudas por tener hijos en la provincia de Toledo: hasta 1.500 euros para guardería, pañales...
La Diputación de Toledo busca fijar población, revitalizar la economía local y apoyar a las familias.
Más información:Ayudas de 1.000 euros para los bebés nacidos en pueblos de Toledo en riesgo de despoblación
La Diputación de Toledo ha abierto por segundo año consecutivo la convocatoria de ayudas económicas dirigidas a fomentar la natalidad en los municipios de la provincia que se encuentran en riesgo de despoblación intensa o extrema.
Podrán beneficiarse de estas ayudas los residentes en los 75 municipios o núcleos de población incluidos en las zonas en riesgo de despoblación, de intensa despoblación o de extrema despoblación recogidos en el Decreto 108/2021, de 19 de octubre, con el objetivo de fijar población, revitalizar la economía local y preservar la cultura.
La cuantía varía en función del número de hijos: 1.000 euros para el primer hijo, 1.200 para el segundo y 1.500 para el tercero o siguientes.
El vicepresidente y diputado del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias Vegas, ha destacado que "es primordial tomar medidas para luchar contra la despoblación en los municipios de nuestra provincia. Lo que pretendemos es ayudar a fomentar la natalidad, promoviendo el bienestar de las familias y permitiéndoles conciliar la vida laboral y familiar, apoyándoles económicamente".
Gastos
Los gastos subvencionables incluyen aquellos vinculados al cuidado y mantenimiento del hijo nacido o adoptado, como guardería, contratación de personal para su cuidado, productos farmacéuticos, pañales, productos lácteos, cremas, material necesario como carritos, bañeras, cunas o tronas, y alimentación infantil, siempre que se realicen dentro del año posterior al nacimiento o adopción.
De manera excepcional, los gastos de material necesario podrán contemplarse incluso si se realizaron dentro de los dos meses anteriores al nacimiento o adopción.
Requisitos
Para acceder a la ayuda, al menos uno de los progenitores debe estar empadronado en la localidad desde un año antes del nacimiento o adopción y mantener el empadronamiento hasta la finalización del proceso, mientras que el hijo debe estar empadronado desde el nacimiento o adopción y mantener la residencia hasta la solicitud de pago.
Los solicitantes deberán presentar certificado de empadronamiento, libro de familia, partida de nacimiento o inscripción marginal del adoptado, y cumplimentar la ficha a terceros disponible en la web de la Diputación.
Despoblación
La medida forma parte de un plan de la Diputación de Toledo para combatir la despoblación y el envejecimiento de los pueblos de la provincia, buscando que las familias permanezcan en sus municipios y contribuyan al desarrollo local.
El plazo para solicitar estas ayudas ya está abierto y se extenderá hasta el 15 de enero de 2026.