Regresan las ayudas por tener hijos en la provincia de Toledo: hasta 1.500 euros para guardería, pañales...

La Diputación de Toledo ha abierto por segundo año consecutivo la convocatoria de ayudas económicas dirigidas a fomentar la natalidad en los municipios de la provincia que se encuentran en riesgo de despoblación intensa o extrema.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los residentes en los 75 municipios o núcleos de población incluidos en las zonas en riesgo de despoblación, de intensa despoblación o de extrema despoblación recogidos en el Decreto 108/2021, de 19 de octubre, con el objetivo de fijar población, revitalizar la economía local y preservar la cultura.

La cuantía varía en función del número de hijos: 1.000 euros para el primer hijo, 1.200 para el segundo y 1.500 para el tercero o siguientes.

Daniel Arias con un bebe en un municipio toledano Diputación de Toledo

El vicepresidente y diputado del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias Vegas, ha destacado que "es primordial tomar medidas para luchar contra la despoblación en los municipios de nuestra provincia. Lo que pretendemos es ayudar a fomentar la natalidad, promoviendo el bienestar de las familias y permitiéndoles conciliar la vida laboral y familiar, apoyándoles económicamente".

Gastos

Los gastos subvencionables incluyen aquellos vinculados al cuidado y mantenimiento del hijo nacido o adoptado, como guardería, contratación de personal para su cuidado, productos farmacéuticos, pañales, productos lácteos, cremas, material necesario como carritos, bañeras, cunas o tronas, y alimentación infantil, siempre que se realicen dentro del año posterior al nacimiento o adopción.

De manera excepcional, los gastos de material necesario podrán contemplarse incluso si se realizaron dentro de los dos meses anteriores al nacimiento o adopción.

Requisitos

Para acceder a la ayuda, al menos uno de los progenitores debe estar empadronado en la localidad desde un año antes del nacimiento o adopción y mantener el empadronamiento hasta la finalización del proceso, mientras que el hijo debe estar empadronado desde el nacimiento o adopción y mantener la residencia hasta la solicitud de pago.

Los solicitantes deberán presentar certificado de empadronamiento, libro de familia, partida de nacimiento o inscripción marginal del adoptado, y cumplimentar la ficha a terceros disponible en la web de la Diputación.

Despoblación

La medida forma parte de un plan de la Diputación de Toledo para combatir la despoblación y el envejecimiento de los pueblos de la provincia, buscando que las familias permanezcan en sus municipios y contribuyan al desarrollo local.

El plazo para solicitar estas ayudas ya está abierto y se extenderá hasta el 15 de enero de 2026.