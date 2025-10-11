Toledo refuerza su hermanamiento con Guanajuato en el Festival Cervantino: "Tenemos puentes con otras culturas"

El Ayuntamiento de Toledo ha reforzado su vínculo con la ciudad mexicana de Guanajuato con motivo del 47º aniversario del hermanamiento entre ambas ciudades, en el marco del Festival Internacional Cervantino, uno de los encuentros culturales más destacados de América Latina.

La concejal de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, participa en los actos conmemorativos junto al gerente del Teatro del Rojas, Paco Plaza, en una visita institucional que busca estrechar la cooperación cultural entre ambos municipios.

Pérez ha subrayado la importancia de este viaje para "reforzar los lazos de amistad y cooperación" para la proyección internacional de Toledo, "una ciudad que siempre ha tendido puentes con otras culturas", ha afirmado.

Ana Pérez en Guanajuato Ayuntamiento de Toledo

La edil ha querido además expresar "el más sincero agradecimiento por la cálida y cordial acogida" recibida por las autoridades de Guanajuato, a quienes ha agradecido su implicación y cariño hacia la ciudad española.

Lazos culturales

Los lazos entre Toledo y Guanajuato se remontan a principios de los años 70, cuando ambas urbes comenzaron a colaborar a raíz del nacimiento del Festival Internacional Cervantino, inspirado en la figura de Miguel de Cervantes.

Aquella relación se consolidó el 20 de octubre de 1978, cuando los entonces alcaldes Elisa López-Luna Polo y Ángel Vivar Gómez firmaron el hermanamiento en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo.

Colaboración

Desde entonces, ambas ciudades han mantenido una relación constante de colaboración, intercambio artístico y amistad, reafirmada en diversas ocasiones, como la ratificación de 2011. Con esta visita, Toledo vuelve a fortalecer ese histórico compromiso de entendimiento cultural.

Durante su estancia en Guanajuato, Ana Pérez ha participado en diversos actos del Cervantino, donde ha destacado que este evento es "un espacio para compartir tradiciones, experiencias y proyectos comunes entre ciudades hermanadas".

Imagen patrimonial

En palabras de la edil, el festival es también "un símbolo de la riqueza cultural de México y de la unión que el arte es capaz de crear entre pueblos distantes".

El Ayuntamiento de Toledo ha subrayado que este tipo de encuentros contribuyen a fortalecer la imagen de la ciudad como referente cultural y patrimonial, así como a fomentar nuevas oportunidades de colaboración internacional en el ámbito artístico, educativo y turístico.