Fallece en Toledo Dolores Cuartero, madre de Lola Beviá y suegra del presidente de Cecam

Ha fallecido en Toledo, a los 95 años de edad, Dolores Cuartero Gómez, madre de Lola Beviá y suegra de Ángel Nicolás, presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam).

Sus restos mortales se encuentran en el Tanatorio de Toledo, donde este domingo, a las 10:00 horas, se oficiará una misa funeral. A continuación, se llevará a cabo el entierro en el cementerio de la capital.

Dolores Cuartero formó parte de una familia muy vinculada a la vida empresarial toledana. Los padres de su esposo, Pedro Beviá Díaz, se trasladaron desde Valencia a Toledo para instalarse de forma definitiva, abriendo un comercio en el Casco Histórico dedicado al calzado a medida, un negocio artesanal que con el tiempo se convirtió en referente en la ciudad.

De ese matrimonio nacieron tres hijos —Pedro Javier, Juan Carlos y Lola—, quienes continúan hoy el legado familiar al frente del histórico comercio de calzado. Dolores Cuartero enviudó a los 55 años, tras el fallecimiento de su esposo a la temprana edad de 56 años.

Valores heredados

Desde entonces, dedicó su vida al cuidado de sus hijos y nietos, transmitiendo los valores de esfuerzo, cariño y dedicación que caracterizan a su familia.

Dolores deja también nueve nietos —tres niñas y seis niños— y una bisnieta, a quienes supo inculcar el mismo espíritu de unidad y trabajo que siempre la acompañó.

Con su fallecimiento, Toledo despide a una mujer querida, ejemplo de fortaleza, humildad y amor familiar, que deja una huella profunda en cuantos la conocieron.