Talavera de la Reina quiere vender su cerámica en China en el próximo año: "Será una gran oportunidad"

El equipo de gobierno de Talavera de la Reina mantiene contactos avanzados con China con el objetivo de vender de forma presencial cerámica talaverana en este país asiático a partir del próximo año.

El concejal de Fondos Europeos, Javier Muñoz-Gallego, ha explicado que tanto él como la concejala de Artesanía, Gelen Delgado, viajarán próximamente a la ciudad china de Jingdezhen, considerada la capital mundial de la cerámica, para participar en una de las ferias internacionales más importantes del sector.

"Tenemos varias reuniones previas y esperamos traer un buen acuerdo para Talavera", ha señalado Muñoz-Gallego, quien ha subrayado que esta visita da continuidad a los intercambios institucionales iniciados con las delegaciones chinas que ya han visitado la ciudad.

Museo de cerámica Ruiz de Luna, Talavera de la Reina Portal de turismo de CLM

El concejal ha recordado que uno de los principales objetivos del Instituto de Promoción Económica de Talavera es impulsar la creación de empleo y el turismo, dentro de una estrategia que busca posicionar la cerámica talaverana en nuevos mercados internacionales.

Alto interés

"Nos hemos marcado conseguir que se venda nuestra cerámica en China", ha afirmado el edil, convencido de que este paso "supondrá una gran oportunidad para los artesanos locales y para la proyección internacional de la ciudad".

Las delegaciones chinas que ya han visitado Talavera de la Reina han mostrado un alto interés por los procesos artesanales de la cerámica tradicional, valorando de forma muy positiva y palpable su elaboración manual y su valor patrimonial, ha explicado Muñoz-Gallego.

Pieza elaborada con cerámica de Talavera de la Reina Portal de turismo de CLM

La presencia de representantes talaveranos en la feria de Jingdezhen se enmarca en una estrategia de cooperación internacional que pretende estrechar lazos culturales y comerciales entre Talavera y China, aprovechando la reputación artística y artesanal de la cerámica, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.