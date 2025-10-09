Elvira Rivero, de la Asociación de Libreros de Toledo: "Comprar libros es una de las mejores maneras de apoyar la cultura"

Elvira Rivero, Juanjo Alcalde y Manuel Madruga, este jueves en la feria del libro de la plaza de Zocodover.

Toledo se rinde a las letras. La Plaza de Zocodover se ha convertido este jueves en el epicentro literario con la inauguración de la XX Feria del Libro, un evento cultural que se prolongará hasta el domingo 12 de octubre.

La presidenta de la Asociación de Libreros de Toledo, Elvira Rivero, ha puesto en valor la madurez y las novedades de la feria. Rivero ha indicado que la XX edición "ofrece muchas novedades", destacando un nuevo emplazamiento: el Corral de Don Diego, junto al Salón Rico.

Entre las actividades, ha mencionado la proyección del documental de Almudena Grandes, la celebración de "la fiesta de los 20 años este sábado", y la programación familiar con cuentacuentos y un concierto de La Triple J Band.

Un total de 21 casetas ofrecerán sus libros estos días en Toledo.

Además, ha resaltado el esfuerzo por la profesionalización: "Estamos intentando que esta Feria del Libro también sea una feria en el que se produzcan intercambios entre las editoriales que vienen aquí y nuestros autores".

Rivero ha concluido su intervención con una firme invitación al apoyo económico: "Solo invitaros a venir a la Feria del Libro a echar un vistazo y a comprar libros, que es una de las mejores maneras de apoyar a este sector cultural".

A continuación, Manuel Madruga, en representación de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), ha agradecido a los libreros "que sea una de las mejores ediciones de la Feria del Libro, con más actividades culturales que nunca".

Ha subrayado que el éxito de la cita se debe a la cooperación: "La colaboración público-privada hace que efectivamente esto sea un éxito, que tenga ya continuidad, por supuesto, con estos 20 años y sobre todo que sea una forma de sacar la cultura a la calle".

El acto lo ha cerrado Juanjo Alcalde, portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Toledo. "Creo que se ve cómo está la cultura. Vuelve a salir a la calle", ha manifestado Alcalde, destacando los "talleres aquí en la Plaza de Zocodover". Ha subrayado la importancia de la lectura para los más jóvenes: "Es importante que los chavales jóvenes, los niños, aprendan rápidamente lo que es la cultura".

Juanjo Alcalde, portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo.

Ha reiterado el compromiso municipal y el valor de la feria en el contexto de la promoción cultural de la ciudad: "Seguimos haciendo hincapié en que Toledo es cultura, Toledo es arte, Toledo es patrimonio y seguimos apostando por esa competición, entre comillas, si me permiten, de la Ciudad Europea de la Cultura".

La Feria del Libro permanecerá abierta en la plaza de Zocodover y el Corral de Don Diego, ofreciendo un amplio programa de firmas, presentaciones y actividades para todos los públicos, hasta el día 12.