La Ejecutiva Local del PSOE de Toledo respalda a Tolón: "Sufre una campaña de odio y difamación del alcalde"

La Comisión Ejecutiva Local del PSOE de Toledo ha expresado su total apoyo a la secretaria general de la Agrupación Municipal y delegada del Gobierno, Milagros Tolón, "ante los insultos, los bulos y la campaña de odio de la que está siendo objeto desde el Gobierno local de PP y Vox en la ciudad para ocultar la incompetencia del alcalde, Carlos Velázquez, y su fracaso en la consecución de fondos europeos EDIL".

En la reunión de la Ejecutiva celebrada este miércoles se puso en evidencia la "campaña de acoso", según el PSOE, de la que está siendo objetivo la delegada del Gobierno y exalcaldesa de la ciudad "orquestada desde los despachos de la Alcaldía" en el Ayuntamiento de Toledo después de que el alcalde, Carlos Velázquez, haya perdido las ayudas ofrecidas por el Ministerio de Hacienda a través de los EDIL para proyectos de la ciudad.

"Una campaña que comenzó con acusaciones falsas y sin pruebas de Velázquez y que ha continuado con ataques, insultos y descalificaciones contra nuestra secretaria general en redes sociales, acoso, comentarios que incitan al odio, mentiras y artículos en determinados medios pagados con dinero público para desprestigiar la trayectoria política de Milagros Tolón", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Una trayectoria y una gestión de Milagros Tolón que, según el PSOE, "ha permitido que la ciudad de Toledo disponga de más de 30 millones de euros de fondos europeos conseguidos por el Gobierno local del PSOE para modernizar y transformar nuestra ciudad y que se concreta en actuaciones como la recuperación del Mercado de Abastos, la reforma del pabellón de la Escuela de Gimnasia, la mejora de la Senda Ecológica o la mejora del parque de la Integración. Proyectos que se llevan a cabo en la ciudad, entre otros muchos, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez".

En la reunión de la Ejecutiva también se recordó que, en 2016, siendo alcaldesa Milagros Tolón, se concurrió a una convocatoria para lograr fondos europeos (la Edusi) siendo denegada por parte del Ministerio la solicitud del Ayuntamiento. "Lejos de lamentos y de exigir responsabilidad al entonces delegado del Gobierno -José Julián Gregorio, del PP, actual alcalde de Talavera de la Reina-, el Gobierno de Milagros Tolón se puso a trabajar seriamente en una segunda propuesta que logró finalmente una ayuda de 6,8 millones de euros".

"El PSOE de Toledo está favor del avance, del progreso y de cualquier iniciativa que sea beneficiosa para las toledanas, los toledanos y su desarrollo y crecimiento, pero en ningún caso va a estar a favor de un alcalde que miente, que acusa falsamente, que moviliza el odio, que ha fracasado en su gestión y que responsabiliza a otros de su inoperancia, de su incompetencia y de incumplir los compromisos que ha adquirido con las toledanas y los toledanos", han indicado.