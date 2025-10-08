Cañizares reta a Tolón a apoyar las alegaciones por los fondos EDIL y la acusa de "no estar preocupada" por Toledo

La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, ha acompañado este miércoles a Juanjo Alcalde, portavoz del Ayuntamiento, en la rueda de prensa para informar sobre los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, de Vox, ha lanzado este miércoles un duro reproche a la exalcaldesa y actual delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, a la que ha retado públicamente a "hacer todo lo posible" para que Toledo obtenga los fondos europeos EDIL de los que la ciudad ha sido excluida.

Cañizares ha cuestionado la "curiosa" y pasiva reacción de Tolón, comparándola con la "preocupación" manifestada por el alcalde, Carlos Velázquez, y hasta con la del presidente autonómico, Emiliano García-Page, quien ha anunciado que apoyará las alegaciones de los municipios de la región excluidos.

"Si tanto le importa Toledo debería haber tenido la misma reacción que el alcalde: decir que iba a hacer todo lo posible para que Toledo, mi ciudad, reciba los fondos que se merece", ha espetado Cañizares en rueda de prensa, quien cree que Tolón "está más ocupada por las declaraciones que porque Toledo no perciba estos fondos".

"Obligación moral y política"

Cañizares ha recordado que Tolón, como delegada del Gobierno y "elemento de conexión directa" con el Ejecutivo central, tiene una "obligación moral y compromiso político" con Toledo para "reclamar al Gobierno de España qué ha pasado" con la exclusión de la capital.

La concejala ha lamentado que el bipartito PP-Vox no haya recibido "ningún mensaje directo" ni "mano tendida" de la delegada, ni siquiera para manifestar apoyo o colaboración.

Por su parte, el portavoz del Gobierno local y concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación Ciudadana, Juanjo Alcalde, ha elevado el tono en su crítica a Tolón: "creo que se alegra de que a Toledo le vaya mal". También ha indicado que declaraciones en prensa del PSOE local y de Tolón, ofrecidas este lunes, son "iguales y dicen lo mismo".

Petición de criterios y baremos

El Ayuntamiento de Toledo ha solicitado formalmente al Ministerio los baremos, la puntuación y los criterios por los que la ciudad ha quedado fuera de los fondos EDIL, a pesar de haber superado "la barrera de los 50 puntos", ha apuntado Alcalde. El consistorio no entiende que haya quedado en reserva "si ya se ha repartido la totalidad del dinero".

Alcalde y Cañizares han confirmado que los servicios jurídicos y la empresa colaboradora en la presentación del proyecto de Toledo -que, según han insistido, "ha presentado proyectos premiados y tenidos en cuenta"- ya están trabajando para armar las alegaciones. El plazo expira el próximo 17 de octubre, ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno local.

"No podemos alegar sin motivación, y estamos a la espera de que el Ministerio nos conteste. Si no hay respuesta este viernes, volveremos a mandar requerimiento", ha señalado Alcalde, quien ha insistido en el "tufillo raro" de la operación.

"Añora ser alcaldesa" y llamada de ediles del PSOE

Cañizares ha concluido que, si bien no tiene pruebas para hablar de "mano negra", sí puede cuestionar la reacción de Tolón: "Podía salir a decir que está preocupada. Su reacción se limita a criticar o referirse a lo que haya podido decir el alcalde", demostrando, a su juicio, que "añora ser alcaldesa" y que el problema de los fondos "no le preocupa".

Alcalde ha añadido que algunos concejales del PSOE, sin mencionar quiénes, le llamaron "personalmente" para lamentarse por la exclusión de Toledo del reparto de fondos europeos e interesarse por las medidas que iba a adoptar el Gobierno local. "La persona que manda en el grupo socialista es la que salió huyendo a la delegación del Gobierno", ha lamentado, en referencia a Tolón.