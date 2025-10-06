Tolón insta al alcalde de Toledo a "dejar los insultos" y hacer alegaciones "sólidas" para los fondos EDIL

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha salido al paso de las declaraciones del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien recientemente ha denunciado la supuesta intervención de una "mano negra" en la asignación de los fondos EDIL, lo que ha dejado a la ciudad fuera del reparto.

Tolón ha defendido con firmeza la labor de los técnicos que integran la Comisión de Evaluación de los fondos EDIL, compuesta por trece representantes de ministerios, comunidades autónomas y la Unión Europea, preguntando si Velázquez estaba acusando a estas personas de prevaricar.

"El alcalde sabe que está mintiendo. Él miente y lo sabe", ha subrayado la delegada del Gobierno tras la inauguración de la rehabilitación integral de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Toledo, un proyecto financiado con 10 millones de euros de fondos europeos.

Tolón ha instado al alcalde a dejar de "refugiarse en palabras e insultos" y a centrarse en presentar alegaciones sólidas a la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, en lugar de cuestionar la integridad de los técnicos.

Acciones legales

La delegada ha asegurado que ha tenido participación alguna en el proceso de selección y ha advertido que no le gustaría verse obligada a emprender acciones legales por las declaraciones de Velázquez.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno central está invirtiendo un total de 30 millones de euros en distintos proyectos de la ciudad mediante fondos europeos y que las entregas a cuenta para Toledo procedentes del Estado se han incrementado un 12%, alcanzando los 27,7 millones de euros.

En contraste, Tolón ha reprochado al equipo municipal la devolución de 3,5 millones de euros de fondos europeos destinados al Edificio de la Alhóndiga debido a "mala gestión".

Mano negra

Respecto a la polémica sobre los proyectos que quedaron fuera de la convocatoria, Tolón ha explicado que desconoce qué pudo fallar en su presentación, pero ha insistido en que afirmar la existencia de una "mano negra" constituye una acusación muy grave contra ella y los técnicos.

La delegada ha detallado que la asignación de fondos EDIL se rige por una orden ministerial que establece prioridades claras y objetivos específicos, tal como exige la Unión Europea, y que cualquier decisión debe ajustarse a estas directrices.