Talavera de la Reina baja los impuestos a sus vecinos 1,4 millones de euros: "Verán aliviada su economía"

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina dejará de recaudar 1,4 millones de euros en impuestos y tasas municipales en 2026, una decisión que, según el equipo de Gobierno, "se trasladará a las familias talaveranas", que verán así aliviada su economía doméstica.

El portavoz del Gobierno municipal, Jesús García-Barroso, ha explicado que la medida se enmarca en el Programa de Reducción Impositiva para los ejercicios 2026, 2027 y 2028, y que tiene como objetivo "reducir la presión fiscal sobre los vecinos y fomentar la actividad económica en la ciudad".

Entre las principales modificaciones aprobadas este lunes en Junta de Gobierno Local, García-Barroso ha destacado las reducciones y bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Asimismo, se aplicarán bonificaciones y reducciones en nueve tasas municipales, entre ellas las de recogida de basuras, uso de instalaciones deportivas, ciclo integral del agua, expedición de documentos, terrazas y la tasa de estacionamiento regulado (ORA).

Bonificaciones

También se amplían las exenciones en el uso de instalaciones deportivas a nuevos colectivos, como los bomberos, y se introduce la posibilidad de un bono anual en la ORA.

El portavoz ha subrayado que "no se incrementa ningún impuesto ni tasa", sino que se amplían las bonificaciones y periodos de aplicación, especialmente en casos como el de las familias numerosas o los vehículos eléctricos, cuyos incentivos fiscales se amplían en duración y porcentaje.

En cuanto al ciclo integral del agua, García-Barroso ha aclarado que el incremento en el recibo será mínimo, de 1,019%, muy inferior al 3% del año anterior, y responde al convenio de concesión con la empresa adjudicataria y al ajuste del IPC y de los recortes de explotación.

Durante la sesión también se aprobaron diversos convenios y proyectos municipales entre ellos la colaboración con la Diputación de Toledo para la conservación de la Basílica de Nuestra Señora del Prado con una inversión de 250.000 euros, a los que el Ayuntamiento sumará 50.000 más. Además, se dio luz verde a otro convenio para el desarrollo de actividades turísticas en 2025, por valor de 45.000 euros.

Modificación presupuestaria

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución del proyecto de conservación del Claustro de los Comunes del antiguo Monasterio de Santa Catalina y varias certificaciones de obra, así como una modificación presupuestaria para incrementar en 30.000 euros la aportación a la Fundación Talavera Ferial.

Con estas medidas, el Ayuntamiento asegura que refuerza su compromiso con la rebaja fiscal, la dinamización económica y la conservación del patrimonio local, sin trasladar costes adicionales a los ciudadanos.