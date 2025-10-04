A la venta una exclusiva finca en un pueblo de Toledo con chalet, piscina cubierta con playa y bar

Las fincas rústicas se han convertido en un producto muy demandado para quienes buscan una opción de inversión o un lugar en el que desconectar de la ciudad. Castilla-La Mancha, por su situación y extensión, es uno de los sitios donde más anuncios de compraventa de este tipo de activos se aglutinan.

Un claro ejemplo es la finca puesta a la venta en Espinoso del Rey, un pueblo de la comarca de La Jara toledana situado a unas dos horas de Madrid, por 995.000 euros y que cuenta con un exclusivo chalet con todo tipo de comodidades.

Según refleja el anuncio que aparece en la web AgroAnuncios, en sus cuatro hectáreas de extensión hay más de 12.000 metros cuadrados construidos en los que destaca una vivienda unifamiliar de casi 500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, porche y torreón.

Detalle de la finca puesta a la venta en Espinoso del Rey (Toledo). Foto: AgroAnuncios

En la planta baja se distribuyen un recibidor, un aseo, una amplia cocina con office, salón, comedor, dormitorio principal con vestidor, baño y despacho.

En la planta superior hay cuatro dormitorios con baño en suite y armarios, además de acceso a la buhardilla. Este chalet lo completa un porche cubierto de 54 metros cuadrados.

Entre otras comodidades, la finca posee una piscina cubierta con playa perimetral, un acogedor porche cenador con capacidad para acoger hasta 200 personas y una caseta para bar equipada con todos los recursos para acoger eventos y celebraciones.

Establo y matadero

Del mismo modo, la finca tiene cuatro establos con dos almacenes y porche, además de una gran cochera con capacidad para diez coches.

En otra edificación hay una sala de trofeos y matadero con todos los permisos en regla que además está equipado con cámara de frío, cámara de conservación, mesa refrigerador, cortadora, envasadora, aseo, vestíbulo, almacén, con todo lo necesario para uso personal o comercial.

Además, la parcela cuenta con agua corriente gracias a dos bombas de extracción y distribución, y un aljibe con capacidad para 9.000 litros, saneamientos mediante fosas sépticas, cámaras de seguridad y conexión eléctrica.