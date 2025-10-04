El 80 % de los toledanos no pueden comprar la casa que necesitan por su precio o la falta de vivienda en el mercado

El 80% de los compradores de Toledo no pueden adquirir la casa que necesitan por el encarecimiento y la falta de vivienda en el mercado. Más concretamente, el 42,83 % de los potenciales compradores en la provincia de Toledo se ve obligado a renunciar a adquirir la vivienda que se adapta a sus necesidades por los elevados precios, y el 36,21 % por la falta de viviendas.

Así se desprende del Estudio del Perfil Comprador 2025 en las Agencias Inmobiliarias, presentado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y la Asociación de Inmobiliarias Toledo, instantes antes de la inauguración del Congreso Nacional FAI Conecta, que se celebra este fin de semana en el Palacio de Congresos de Toledo El Greco y en el que ha tomado parte, entre otros, el alcalde Carlos Velázquez.

Este informe dibuja un retrato preciso del comprador actual en la provincia. La edad media se sitúa en los 41,1 años, el precio más demandado ronda los 166.667 euros, y el tamaño medio de la vivienda adquirida es de 93,6 metros cuadrados, lo que refleja un interés por inmuebles de dimensiones familiares, han informado los organizadores del evento.

Carlos Velázquez durante su llegada al Congreso Nacional FAI Conecta en Toledo.

En cuanto al perfil sociodemográfico, las parejas con hijos y sin hijos representan cada una el 38,18 % de las operaciones, seguidas por los compradores individuales (16,36 %) y las empresas o sociedades (7,27 %).

Respecto al uso de la vivienda, la primera residencia concentra el 50 % de las compras, mientras que la inversión alcanza el 39,6 % y la segunda residencia el 10,4 %. En cuanto a motivaciones, el 46 % de los compradores son propietarios que cambian de vivienda, el 34 % son inquilinos que dan el paso a la compra, y el 20 % adquiere su primera vivienda por emancipación.

Financiación

El estudio también pone de relieve el peso de la financiación. Los datos indican que el 72,7 % de los compradores recurren a la hipoteca, ya sea combinada con ahorro personal (61,8 %) o con apoyo familiar (10,9 %). Una cuarta parte de los compradores (25,5 %) paga al contado.

En cuanto a la procedencia de los compradores, quienes adquieren vivienda habitual provienen mayoritariamente de la misma ciudad (34,9 %) y provincia (28,9 %). Les siguen los procedentes de otras comunidades autónomas (23,05 %), de otras provincias de la misma comunidad (9,4 %) y países extranjeros (3,4 %).

La compra de segunda residencia muestra una mayor diversidad territorial, con un 30,8 % de compradores provenientes de otras comunidades autónomas, un 27,1 % de la misma provincia, un 17,3 % tanto de la misma ciudad como de otras provincias de la misma comunidad, y un 7,6 % de compradores internacionales (UE y fuera de la UE).

En el caso de la vivienda para inversión, el mercado se distribuye con un 24,7 % de compradores de la misma ciudad y provincia, un 17,2 % de la misma comunidad autónoma, un 27,6 % de otras comunidades, y un 5,8 % de compradores extranjeros (UE y fuera de la UE).