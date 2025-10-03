Traspasan un restaurante halal en el Casco Histórico de Toledo: decoración islámica junto a las termas romanas imperiales

Un restaurante halal situado en la calle Navarro Ledesma, en pleno Casco Histórico de Toledo, ha salido a traspaso en el portal Idealista. El negocio se ofrece por 95.000 euros, con un alquiler mensual de 2.950 euros.

El local dispone de 120 metros cuadrados construidos, ha sido completamente reformado y cuenta con tres estancias bien distribuidas, cocina equipada y parte del mobiliario incluido, lo que facilita la continuidad de la actividad hostelera, según indica el anuncio publicado.

El negocio se ubica sobre una de las zonas más relevantes de la zona histórica, junto a las termas romanas de Toledo, muy cerca del lugar donde se descubrió durante unas excavaciones arqueológicas el célebre Efebo romano, pieza que hoy puede visitarse en una vivienda anexa.

Fachada del inmueble. Foto: Idealista

El restaurante se encuentra junto a las termas romanas de la plaza Amador de los Ríos, que se pueden visitar en el centro de gestión cultural del Consorcio de la Ciudad de Toledo, y también los restos del oratorio de San Felipe Neri y su entorno, que conforman uno de los conjuntos patrimoniales subterráneos más singulares de la ciudad.

La localización del establecimiento, "a pie de calle en una zona de alto tránsito turístico", le otorga gran visibilidad y lo sitúa en un "entorno histórico y cultural" inmejorable.

El negocio funciona bajo el concepto de restaurante halal, apto para el consumo de personas musulmanas. Según la actual gerencia, se trata de “una oportunidad única para emprender en un enclave cargado de historia y cultura” y sumarse a la variada oferta gastronómica del Casco Histórico de Toledo.