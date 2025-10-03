Farcama 2025 estrenará ubicación en Toledo, contará con 194 artesanos y tendría un día más de duración

Toledo volverá a acoger una nueva edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) cuyas principales novedades serán el cambio de ubicación al paseo de Recaredo ante las obras del parque de La Vega y la ampliación del evento un día más -del 7 y el 12 de octubre- al no haber puente.

Estos han sido algunos de los detalles que ha ofrecido al consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la presentación en la Mezquita de Tornerías de la 44ª edición de una feria que contará con la presencia de 194 artesanos procedentes de cinco países: España, México -país invitado-, Uzbekistán, Francia y Palestina.

La consejera ha señalado que de los participantes, 129 contarán con stand propio para poder vender sus productos. De ellos, 74 son de Castilla-La Mancha (57 %) y 43 de la provincia de Toledo.

Del resto, 40 procederán de otras comunidades autónomas (31 %), lo que a su juicio fortalece la "dimensión nacional" de la feria y otros quince (11 %) procederán de otros países: seis de México, cuatro de Portugal, tres de Uzbekistán, uno de Francia y uno más de Palestina.

Por sectores, ha explicado que joyería y bisutería contará con 27 artesanos, textil con 21, alfarería y cerámica con 16, madera con 11, jabonería y cosmética con 9, cuero y marroquinería con 8, vidrio con 3, y forja y metal con otros tres. Además, habrá 24 expositores de otros oficios y tradiciones.

Dentro de esta programación, Franco ha destacado la "visión inclusiva" de Farcama con la participación de "siete centros especiales de empleo" que volverán a tener también un espacio físico para su venta al igual que la presencia de Down Toledo en la zona de 'foodtrucks'.

Otra novedad que ha subrayado es la instalación de dos contenedores marítimos que se sumarán a la oferta de ocio y restauración. En ellos, se podrán encontrar muestras de vajillas de 17 artesanos y una 'pop-up' con venta de piezas artesanas de una decena de profesionales.

Propuesta gastronómica

Un año más, las "grandes joyas gastronómicas" de Castilla-La Mancha como la miel, los miguelitos, las berenjenas de Almagro o el queso manchego serán protagonistas a través de los diez expositores alimentarios que participan y de las ocho food trucks que componen la oferta de restauración.

Franco ha ensalzado las actividades paralelas que se han programado como el nuevo concurso de alfarería, los 93 talleres didácticos recogidos durante la celebración del evento o el concierto de Amaral durante el festival 'Farcama Suena' que ya ha agotado entradas.

Por último, ha detallado que el viernes 10 de octubre es el día elegido para celebrar la gala al Mérito Artesano que en esta ocasión entregará la medalla al damasquinador toledano Ángel Luis Corrales además de las placas y premios regionales.

Un momento de la intervención de Roberto Perea.

De su lado, el presidente de la Federación Regional de Artesanos de Castilla-La Mancha (Fracaman), Roberto Perea, ha destacado el "esfuerzo" que llevan a cabo los artesanos por "presentar sus novedades y un año más eso va a lucir y va a ser algo representativo".

"Mis compañeros vienen a vender, así que por favor no se dejen la cartera en casa y compren", ha bromeado al tiempo que ha concluido que el cambio de ubicación suponga un "efecto llamada".